புதன், 12 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 12 நவம்பர் 2025 (08:29 IST)

புரியாமல் பேசுகிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்: நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேட்டி..!

புரியாமல் பேசுகிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்: நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேட்டி..!
மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது,  வாக்காளர் பட்டியலை செம்மைப்படுத்தும் நடவடிக்கைக்கு எதிராக தி.மு.க. போராட்டம் நடத்துவது குறித்து அதிர்ச்சி தெரிவித்தார்.
 
எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கை 1952 ஆம் ஆண்டு முதல் 13 முறை நடத்தப்பட்டுள்ளது என்றும், இது இந்திய அரசியலமைப்பில் உள்ள கட்டாய நடைமுறை என்றும் அவர் விளக்கினார். இது வாக்காளர்களின் உரிமையை பறிக்கும் செயல் என்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியதை, "புரியாமல் பேசுகிறார்" என்று நிர்மலா சீதாராமன் விமர்சித்தார்.
 
தி.மு.க.வின் உண்மையான நோக்கம் தங்கள் தவறுகளை மறைப்பதுதான் என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார். ஸ்டாலினின் கொளத்தூர் தொகுதியில் மட்டும் 4,379 போலி வாக்காளர்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர். இந்த முறைகேடுகளை வைத்துக்கொண்டுதான் தி.மு.க. வெற்றி பெற்றதா என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
வாக்குரிமை யாருக்கும் பறிபோகாது என்றும், மாற்று ஆவணங்களுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும், பி.எல்.ஓ.க்கள் வீட்டிற்கே வருவார்கள் என்றும் அமைச்சர் உறுதியளித்தார். அரசியலமைப்பின் நம்பகத்தன்மையை சீர்குலைக்க வேண்டாம் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
Edited by Siva

விரைவில் சண்முகம் மீது சட்ட நடவடிக்கை?.. டிஜிபிக்கு மகளிர் ஆணையம் பரிந்துரை!..

விரைவில் சண்முகம் மீது சட்ட நடவடிக்கை?.. டிஜிபிக்கு மகளிர் ஆணையம் பரிந்துரை!..அரசியல்வாதிகள் அவ்வப்போது மேடைகளில் எதையாவது பேசி உளறி சர்ச்சைகளில் சிக்குவதுண்டு. சில சமயம் ஓவராக பேசி அது சர்ச்சையாக மாறி மன்னிப்பு கேட்கும் வரை செல்லும். எதிர்ப்பு அதிகமாக இருந்தால் ‘நான் பேசியது தவறாக புரிந்துகொள்ளப்பட்டது.

செங்கோட்டையன் சொன்னது உண்மையா?!.. நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம்!..

செங்கோட்டையன் சொன்னது உண்மையா?!.. நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம்!..எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா உருவாக்கிய அதிமுக வலுவாக இருந்த நிலையில் ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பின் அதிமுக பிளவுபட்டது. துவக்கத்தில் அது ஓபிஎஸ், எடப்பாடி பழனிச்சாமி என பிளவுபட்டது.

வெறும் பென்சிலை வைத்து சுவரில் ஓட்டை போட்ட நபர்.. சுவர் அவ்வளவு பலவீனமா?

வெறும் பென்சிலை வைத்து சுவரில் ஓட்டை போட்ட நபர்.. சுவர் அவ்வளவு பலவீனமா?நொய்டாவில் ரூ.1.5 கோடி மதிப்புள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் சுவரில், மர பென்சிலால் சுத்தியலால் அடித்தபோது எளிதில் ஓட்டை விழுவதை காட்டும் வீடியோ ஒன்று சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம், டெல்லி-என்சிஆர் பகுதியில் உள்ள விலையுயர்ந்த கட்டிடங்களின் கட்டுமான தரம் குறித்து கவலையை எழுப்பியுள்ளது.

குண்டு வெடிப்புக்கு பின் 3 முறை போன் செய்தேன்.. பதிலில்லை: 26 வயது மகனை இழந்த தந்தை உருக்கம்.!

குண்டு வெடிப்புக்கு பின் 3 முறை போன் செய்தேன்.. பதிலில்லை: 26 வயது மகனை இழந்த தந்தை உருக்கம்.!டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நடந்த குண்டுவெடிப்பில் உத்தர பிரதேசத்தின் ஷ்ரவஸ்தி மாவட்டத்தை சேர்ந்த தினேஷ் மிஸ்ரா உயிரிழந்தார். டெல்லியில் திருமண அழைப்பிதழ் கடையில் வேலை செய்து வந்த தினேஷ், குண்டுவெடிப்பு நேரத்தில் அவரது தந்தையான பூரே மிஸ்ராவால் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை.

குழந்தை பெற்று டிஸ்சார்ஜ் ஆன பெண் உயிரிழப்பு.. சிறப்பு விசாரணைக்கு அமைச்சர் உத்தரவு..!

குழந்தை பெற்று டிஸ்சார்ஜ் ஆன பெண் உயிரிழப்பு.. சிறப்பு விசாரணைக்கு அமைச்சர் உத்தரவு..!திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள எஸ்.ஏ.டி மருத்துவமனையில் குழந்தை பெற்றெடுத்த 26 வயது சிவப்பிரியா உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக, கேரள சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் வீணா ஜார்ஜ் சிறப்பு விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார். மருத்துவ கல்வித் துறை இயக்குநர் குழு அமைத்து இரண்டு நாட்களுக்குள் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com