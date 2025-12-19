திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் மதப்பிரச்சினை அல்ல, அதிகார வர்க்கத்தின் 'ஈகோ' பிரச்சினை: தமிழிசை
கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் என்பது மதப்பிரச்சினை அல்ல, அது அதிகார வர்க்கத்தின் 'ஈகோ' பிரச்சினை என்று விமர்சித்தார்.
நடிகர் விஜய் 'மஞ்சள் நகரம்' என்ற கருத்தை முன்வைப்பது குறித்து பேசிய அவர், மஞ்சளுக்கான வாரியத்தை அமைத்தது மத்திய பாஜக அரசுதான் என்பதை சுட்டிக்காட்டினார்.
விஜய் தனது 10 வயதிலிருந்து மக்களுடன் இருப்பதாக கூறினால், 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நேரடியாக மக்கள் சேவை செய்யும் தங்களுக்கு எவ்வளவு ஆழமான தொடர்பு இருக்கும் என்பதை எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும் என்றார்.
திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் மகாத்மா காந்தியை உரிய முறையில் கொண்டாடுவதில்லை என்றும், ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தில் தமிழகத்தில் ஊழல் நடப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார். இறுதியாக, தங்களை முற்போக்கு இயக்கங்கள் என்று கூறிக்கொள்பவர்கள் உண்மையில் பிற்போக்குவாதிகள் என்று சாடினார்.
