மத்திய அமைச்சராக இருந்த எனக்கு வேலை கொடுக்க எல்லோரும் தயங்கினார்கள்: ஸ்மிரிதி இராணி..
மீண்டும் சின்னத்திரைக்கு திரும்பிய ஸ்மிருதி இராணி, அதற்காக தான் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார். 2024 மக்களவை தேர்தலில் அமேதி தொகுதியில் தோல்வியடைந்த பின்னர், 2025ஆம் ஆண்டு முதல் மீண்டும் நடிப்பில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.
ஒருகாலத்தில் பிரபலமான க்யூன்கி சாஸ் பி கபி பஹு தி தொடரில் துளசி கதாபாத்திரம் மூலம் ரசிகர்களிடம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றவர் ஸ்மிருதி இராணி. அரசியலுக்கு வந்த பிறகு மத்திய அமைச்சராகவும் பொறுப்பு வகித்தார். ஆனால் தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு மீண்டும் சின்னத்திரையில் நடிக்க முடிவு செய்தார்.
இந்த முடிவு தனக்கு எளிதானதாக இல்லை என்று கூறியுள்ள ஸ்மிருதி, தனக்கு வேலை தேவை என்றும், சின்னத்திரையில் வாய்ப்பு வழங்குமாறும் சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் நேரடியாக தொலைபேசியில் கேட்டதாக தெரிவித்துள்ளார். “நான் மத்திய அமைச்சராக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் மீண்டும் நடிக்க வருவதில் எந்த தவறும் இல்லை” என்று அவர்களை சமாதானப்படுத்தியதாகவும் கூறியுள்ளார்.
மேலும், படப்பிடிப்பு தளத்தில் 12 மணி நேரம் வரை வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும் என்று கூறியபோதும், அதற்கும் தான் தயாராக இருந்ததாக தெரிவித்துள்ளார். தன்னிடம் சம்பளம் குறித்து பேசுவதற்குக்கூட பலர் தயங்கியதாகவும் ஸ்மிருதி இராணி தெரிவித்துள்ளார்.
Edited by Siva