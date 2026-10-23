சென்னைக்கு வருமா புயல்? அர்னாப் பாணியில் விவாதம்! - வைரலாகும் மீம்ஸ் செய்தி
"சென்னைக்கு புயல் வருமா வராதா... The Nation Wants to Know?" என்று பிரபல பத்திரிகையாளர் அர்னாப் கோஸ்வாமி பாணியில் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் ஒரு ஜாலியான விவாதம் தீயாய் பரவி வருகிறது. சென்னைவாசிகள் பலரும் புயல் மழையை எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்க, "பிரேக்கிங் நியூஸ்" வடிவில் வெளியான ஒரு நகைச்சுவையான தகவல் நெட்டிசன்களைச் சிரிக்க வைத்துள்ளது.
அதாவது, "சென்னைக்கு புயல் இல்லையாம், ஆந்திராவுக்குத்தான் போகுதாம்!" என்று வெளியாகி உள்ள தகவல் செம வைரலாகியுள்ளது. இதைப் பார்த்த சோஷியல் மீடியா வாசிகள், "ஏன் சென்னைக்கு மட்டும் புயல் பங்கு மறுக்கப்படுகிறது? இதைக் கண்டித்து அர்னாப்பிடமே கேட்போம்!" என்று கலாய்த்துத் தள்ளி வருகின்றனர்.
புயல் வருவதும் வராததும் இயற்கையின் வழக்கம் என்றாலும், இதையும் வைத்து நெட்டிசன்களும் மீம்ஸ் கிரியேட்டர்களும் செய்யும் லூட்டிகள் வேற லெவலில் இருக்கின்றன. விரைவில் இதுகுறித்த 'பிரைம் டைம்' விவாதங்கள் சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் வெளியாகும் என்றும் கிண்டலாகக் கூறி வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டின் இந்த மீம் கலாட்டாவும், நகைச்சுவையான அரசியல்-சமூக கிண்டல்களும் இணையத்தில் அனைவரையும் ஈர்த்து வருகிறது.