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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (14:44 IST)

ஆறு மாசமா பீரியட் வரல!.. மூட் ஸ்விங்ஸ்-வோட போராடிக்கிட்டு இருக்கேன்!.. நடிகை பரினா உருக்கம்!..

farina azad
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (14:46 IST)
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சின்னத்திரை நடிகை ஃபரினா ஆசாத் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு பதிவிட்டிருக்கிறார்.

எனக்கு மாதவிடாய் நின்று கிட்டத்தட்ட அரை வருடம் ஆகிவிட்டது. மாதவிடாய் இல்லை; கர்ப்பமும் இல்லை; மாதவிடாய் நிற்கும் பருவமும் (menopause) இல்லை. மருந்துகள் எடுத்துக்கொண்டேன், பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன், கவலைப்பட்டேன், அளவுக்கு அதிகமாக யோசித்தேன்... ஆனாலும் எந்த மாற்றமும் இல்லை.

இது பார்ப்பதற்கு எளிதாகத் தோன்றலாம்; ஆனால் உண்மையைச் சொல்லப்போனால், இத்தனை மாதங்களாக என் ஹார்மோன்கள் எந்தளவுக்கு ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உள்ளாகின என்றோ, அதனால் நான் எந்தளவுக்குப் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்றோ எனக்குத் தெரியவில்லை. மனநிலை மாற்றங்கள், உணர்ச்சிகள், அளவுக்கு அதிகமான சிந்தனை, காரணமே இல்லாமல் ஏற்படும் சோர்வு என... நான் உணர்ந்ததை விடவும் என் உடல் பல விஷயங்களைக் கடந்து வந்திருக்கலாம்.

இருப்பினும், இந்த அனுபவம் எனக்கு ஒரு விஷயத்தைக் கற்றுக்கொடுக்கிறது: நம் உடல்கள் பல விஷயங்களை அமைதியாகவே எதிர்கொள்கின்றன; மேலும், அதிலிருந்து மீண்டு வருவது எப்போதும் விரைவாகவோ அல்லது எளிதாகவோ இருப்பதில்லை.

தற்போது உடல் ரீதியாகவோ அல்லது உணர்வு ரீதியாகவோ நீங்கள் எத்தகைய சூழலை எதிர்கொண்டிருந்தாலும், ஒன்றை நினைவில் கொள்ளுங்கள்: இதிலிருந்து மீளக் கால அவகாசம் தேவைப்படலாம், உங்கள் பொறுமை சோதிக்கப்படலாம்; ஆனாலும், உங்களால் நிச்சயம் இதைக் கடந்து வர முடியும். நம் உடல் நாம் நினைப்பதை விட வலிமையானது; நாமும் அப்படித்தான்.

என் உடல் விரைவில் மீண்டும் தனது இயல்பான சீரான நிலையை அடையும் என்று நம்புகிறேன். அதுவரை, பொறுமை, நம்பிக்கை மற்றும் என் மீதான கூடுதல் அன்பு ஆகியவற்றை நான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறேன்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார். இதையடுத்து, ஏராளமான சின்னத்திரை நடிகைகள் அவருக்கு ஆறுதலையும், நம்பிக்கையும் கொடுத்து வருகிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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