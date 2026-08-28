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Written By Webdunia
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (17:03 IST)

பிக்பாஸ் 10ல் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் 2 மீனா.. கவினுக்கு ஜோடியாகும் ராஜி.. தொடரை முடிக்க திட்டமா?

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்
Written By: Webdunia
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (17:03 IST)
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விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபல தொடரான ‘பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்’ தொடரில் நடித்து வரும் இரு நடிகைகளுக்கு அடுத்தடுத்து புதிய வாய்ப்புகள் கிடைத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் ரசிகர்கள் மத்தியில் உற்சாகம் ஏற்பட்டுள்ளது.
 
‘பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் 2’ தொடரில் மூத்த மருமகள் மீனா கதாபாத்திரத்தில் நடிகை ஹேமா நடித்து வருகிறார். இவரது இயல்பான நடிப்புக்கு சின்னத்திரை ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. இந்நிலையில், பிரபலமான பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 10-வது சீசனில் ஹேமா போட்டியாளராக பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல் பரவி வருகிறது. சின்னத்திரை பிரபலங்கள் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் செல்வது வழக்கமான ஒன்றாக இருப்பதால், ஹேமாவின் வருகை குறித்த எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
 
அதே தொடரில் இளைய மருமகள் ராஜி கதாபாத்திரத்தில் நடித்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தவர் நடிகை ஷாலினி. தற்போது இவர் சினிமா பக்கம் தனது பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. நடிகர் கவின் நடிக்கவுள்ள புதிய திரைப்படத்தில் ஷாலினி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
ஒரே தொடரில் இணைந்து நடித்த ஹேமாவும் ஷாலினியும் தற்போது அடுத்தடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்வது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஒருவர் ரியாலிட்டி ஷோவிலும், மற்றொருவர் வெள்ளித்திரையிலும் கால்பதிக்க உள்ளதாக கூறப்படுவதால், இருவருக்கும் சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.
 
சின்னத்திரையில் கிடைத்த வரவேற்பை தாண்டி, புதிய களங்களில் இருவரும் தங்களது திறமையை நிரூபிப்பார்களா என்பதே ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
 
Edited by Siva
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