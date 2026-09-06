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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 6 September 2026 (08:43 IST)

மோடிக்காக இந்தியா கேட் கொண்டு வந்த பெல்ஜியம் பிரதமர்.. வரும் வழியிலேயே உடைந்துவிட்ட சோகம்..

பெல்ஜியம்
Written By: SIVA
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (08:43 IST)
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பெல்ஜியம் பிரதமர் பார்ட் டி வெவர், பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு வித்தியாசமான பரிசு ஒன்றை வழங்க திட்டமிட்டிருந்தார். பெல்ஜியத்தின் சிறந்த சாக்லேட்டுகளை பயன்படுத்தி இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற இந்தியா கேட் நினைவுச்சின்னத்தை போன்றே ஒரு பிரமாண்டமான சாக்லேட் சிற்பம் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது.
 
இந்த சிறப்பு பரிசை இந்தியா வந்தபோது பிரதமர் மோடிக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதே அவரது திட்டமாக இருந்தது. ஆனால், இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரும் பயணத்திலேயே அந்த சாக்லேட் இந்தியா கேட் உடைந்து போனது. இதனை டெல்லியில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பார்ட் டி வெவர் நகைச்சுவையாக குறிப்பிட்டார்.
 
சாக்லேட் ராஜதந்திரத்திற்கு சிறந்தது... ஆனால் ராஜதந்திர பயணத்திற்கு அவ்வளவு சிறந்தது அல்ல” என்று அவர் கூறியது கவனம் பெற்றது. அதேசமயம், மற்றொரு சாக்லேட் இந்தியா கேட் பெல்ஜியத்தில் பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும், அதை எப்படியாவது பிரதமர் மோடிக்கு முழுமையாக கொண்டு சேர்ப்பேன் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார்.
 
இந்தியா கேட் தேர்வு செய்யப்பட்டதற்கும் ஒரு முக்கிய காரணம் உள்ளது. முதல் உலகப் போரின்போது பெல்ஜியத்தின் ஃபிளாண்டர்ஸ் பகுதியில் போரிட்டு உயிரிழந்த இந்திய வீரர்களின் தியாகத்தை நினைவுகூரும் வகையில் இந்த வடிவமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது. இந்தியா-பெல்ஜியம் இடையேயான வரலாற்று உறவையும், இரு நாடுகளின் நட்பையும் இந்த பரிசு பிரதிபலிப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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