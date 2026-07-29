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Written By Webdunia
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (09:34 IST)

எம்பிபிஎஸ் மருத்துவ படிப்பு.. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இடஒதுக்கீட்டில் திடீர் மாற்றம்...

எம்பிபிஎஸ் சேர்க்கை
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (09:34 IST)
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எம்பிபிஎஸ் மருத்துவ படிப்புகளில் மாற்றுத்திறனாளிகள் இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் சேர்வதற்கான விதிமுறைகளை தேசிய மருத்துவ ஆணையம் தற்போது முழுமையாக திருத்தியமைத்துள்ளது. 
 
தேசிய மருத்துவ ஆணையச் சட்டம் 2019 மற்றும் இளநிலை மருத்துவ கல்வி விதிகளின்படி இந்த புதிய வழிகாட்டுதல்கள் உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளன. இதுவரை ஒரு மாணவரின் உடலில் உள்ள குறைபாடுகளின் சதவீதத்தை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், இனிமேல் இந்த நடைமுறை முற்றிலும் மாறவுள்ளது. மாணவரின் குறைபாட்டு சதவீதத்தை மட்டும் வைத்து எம்பிபிஎஸ் சேர்வதற்கான தகுதி தீர்மானிக்கப்படாது.
 
மாறாக, அந்த மாணவரால் மருத்துவ கல்வி பயிற்சிகளை சரிவர மேற்கொள்ள முடியுமா, மருத்துவ படிப்பை வெற்றிகரமாக முழுமையாக முடிக்க முடியுமா மற்றும் எதிர்காலத்தில் நோயாளிகளுக்கு பாதுகாப்பான முறையில் சிகிச்சை அளிக்க முடியுமா என்ற அவரது அடிப்படை செயல்திறன் மட்டுமே முக்கியமாக பரிசோதிக்கப்படும். அதேவேளையில், அவர்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் மருத்துவ உதவி உபகரணங்கள் மற்றும் மறுவாழ்வு தொழில்நுட்பங்களும் இந்த கணக்கீட்டில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.
 
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சம வாய்ப்பையும், உரிய கண்ணியத்தையும் மருத்துவ கல்வியில் வழங்குவதே இதன் நோக்கமாகும். இனிமேல் மண்டல மருத்துவ வாரியங்கள் வழங்கும் சான்றிதழானது 'மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழ்' என அழைக்கப்படாமல், 'தகுதிச் சான்று' என்று மட்டுமே வழங்கப்படும். 
 
மேலும், மாணவர்கள் சிரமமின்றி மதிப்பீடு செய்துகொள்ள வசதியாக, மத்திய மருத்துவ கலந்தாய்வு கவுன்சிலால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு மையங்களின் எண்ணிக்கை 16-லிருந்து 61-ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. உடல் குறைபாடு இருக்கிறது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக எந்தவொரு மாணவருக்கும் மருத்துவ இடங்கள் ஒருபோதும் மறுக்கப்பட கூடாது என்பதை என்எம்சி தனது சுற்றறிக்கையில் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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