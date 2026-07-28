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Written By Webdunia
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (12:34 IST)

பிரதமர் மோடியின் காணொளி முடக்கம்.. இந்திய அரசிடம் வருத்தம் தெரிவித்த மெட்டா நிறுவனம்...

பிரதமர் மோடி
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (12:34 IST)
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இந்தியாவில் ஃபேஸ்புக் தளத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் காணொளி தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்ட விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கடந்த ஜூலை 23 அன்று காக்ரோச் ஜனதா கட்சி  ஏற்பாடு செய்த மாணவர் போராட்டம் தொடர்பாக ஜென் இசட் தலைமுறைக்கு பிரதமர் விடுத்த செய்தி அந்த காணொளியில் இடம்பெற்றிருந்தது. தேர்வு வினாத்தாள் கசிவை தடுக்கக் கடுமையான சட்ட விதிகளை கொண்டு வருவது குறித்தும், சிறப்பு நீதிமன்றங்களை அமைப்பது குறித்தும் அவர் அதில் உறுதியளித்திருந்தார். 
 
மில்லியன் கணக்கான பார்வைகளை கடந்த இந்த முக்கிய காணொளி, திடீரென இந்தியாவில் சட்டப்பூர்வ கோரிக்கையின் பெயரில் முடக்கப்பட்டதாக பயனர்களுக்கு தகவல் காட்டப்பட்டது.
 
இதனை தொடர்ந்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த விவகாரம் குறித்து மெட்டா நிறுவனம் இந்திய அரசிடம் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளதுடன், தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாகவே காணொளி தவறாக நீக்கப்பட்டு பின்னர் மீட்டெடுக்கப்பட்டதாக விளக்கம் அளித்துள்ளது. 
 
இருப்பினும், இந்த சம்பவத்தை அரசு தீவிரமாக விசாரித்து வருவதாக தெரிகிறது. இதற்கிடையே, ஃபேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் உலகளாவிய தலைவர்களை எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் சம்மன் அனுப்பி விளக்கமளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளதாக ஐ.ஏ.என்.எஸ் செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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