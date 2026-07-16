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மொத்தம் 1,36,939 எம்பிபிஎஸ் சீட்.. கர்நாடகா முதலிடம்.. தமிழகம் இரண்டாமிடம்.. முழு விவரங்கள்...
தேசிய மருத்துவ ஆணையம் 2026-27 கல்வியாண்டிற்கான எம்பிபிஎஸ் இடங்களின் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் கீழ், தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கல்வி நிறுவனங்களை தவிர்த்து, நாடு முழுவதும் உள்ள 823 மருத்துவ கல்லூரிகளில் மொத்தம் 1,36,939 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த புதிய அனுமதியின் மூலம், இந்தியாவில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் கூடுதலாக 9,911 புதிய எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
இதில் மாநிலங்களவை வாரியாகப் பார்க்கும்போது, கர்நாடகா 1,300 கூடுதல் இடங்களை பெற்று மொத்தம் 15,395 இடங்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. தமிழகத்திற்குப் புதியதாக 950 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதால், தமிழகத்தின் மொத்த இடங்களின் எண்ணிக்கை 13,999 ஆக உயர்ந்துள்ளது. ராஜஸ்தான் (900 இடங்கள்), மேற்கு வங்கம் (825 இடங்கள்), தெலுங்கானா (810 இடங்கள்) மற்றும் உத்தரப் பிரதேசம் (800 இடங்கள்) ஆகிய மாநிலங்களும் குறிப்பிடத்தக்க பலனைப் பெற்றுள்ளன.
இடங்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்திய அதே வேளையில், தேசிய மருத்துவ ஆணையம் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்குக் கடுமையான எச்சரிக்கையையும் விடுத்துள்ளது. அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விடக் கூடுதல் மாணவர்களைச் சேர்க்கும் கல்லூரிகள் மீது தேசிய மருத்துவ ஆணையச் சட்டம் 2019-இன் கீழ் கடுமையான அபராதமும், ஒழுங்கு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அதிரடி இடங்கள் அதிகரிப்பால் மருத்துவக் கல்வி பயிலக் காத்திருக்கும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்களுக்குப் பெரும் வாய்ப்புகள் உருவாகியுள்ளன.
Edited by Siva
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