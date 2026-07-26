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Written By Webdunia
Last Updated : Sunday, 26 July 2026 (10:40 IST)

கரப்பான்பூச்சியினர் போராட்டம் குறித்து அன்னா ஹசாரே.. என்ன இப்படி சொல்லிட்டாரு?

அன்னா ஹசாரே
Written By: Webdunia
Updated: Sun, 26 Jul 2026 (10:40 IST)
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மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகியது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள சமூக ஆர்வலர் அன்னா ஹசாரே, பொது நலன் எப்போதும் முதன்மையாக இருக்க வேண்டும் என்றும், எப்பேர்ப்பட்ட பிரச்சினைகளையும் வன்முறை மூலம் இல்லாமல் பேச்சுவார்த்தை மற்றும் அமைதியான வழிகளில்தான் தீர்க்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார். 
 
மக்களின் உரிமைகளுக்காக கோரிக்கைகளை எழுப்ப அனைவருக்கும் உரிமை உண்டு என்றாலும், வன்முறை எப்போதுமே தீர்வாகாது என்று ஹசாரே குறிப்பிட்டார். தமது முந்தைய போராட்டங்களை நினைவு கூர்ந்த அவர், தான் இதுவரை 22 முறை உண்ணாவிரதம் இருந்தபோதிலும் எப்போதுமே வன்முறையில் ஈடுபடவில்லை என்றும், அமைதியான வழியில் போராடியதால்தான் 10 புதிய சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டன என்றும் தெரிவித்தார். 
 
டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் CJP அமைப்பு நடத்திய போராட்டத்தை தொடர்ந்து தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ள சூழலில் அன்னா ஹசாரேவின் இந்த கருத்துகள் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன. கோரிக்கைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அவற்றை அமைதியான முறையில் மட்டுமே முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று அவர் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
 
Edited by Siva
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