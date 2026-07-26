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Written By Webdunia
Last Updated : Sunday, 26 July 2026 (10:35 IST)

டெல்லி போராட்டம் நடந்த இடத்தில் தூய்மைப்பணிகள்... 500-க்கும் மேற்பட்ட 5பணியாளர்கள் தீவிரம்..

மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகியதைத் தொடர்ந்து
Written By: Webdunia
Updated: Sun, 26 Jul 2026 (10:35 IST)
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டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் நடைபெற்ற ‘கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி’ போராட்டம் நிறைவடைந்ததை அடுத்து, அப்பகுதியை சுத்தப்படுத்தும் மாபெரும் தூய்மை பணியை நியூ தில்லி நகராட்சி மன்றம் தொடங்கியுள்ளது. 
 
போராட்டம் முடிந்து போராட்டக்காரர்கள் கலைந்து சென்றதை தொடர்ந்து, அங்கு தேங்கியுள்ள குப்பைகள், தற்காலிகக் குடில்கள் மற்றும் கட்டடக் கழிவுகளை அகற்ற 500-க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் தீவிரமாக ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
ஜந்தர் மந்தர் சாலை, டால்ஸ்டாய் மார்க், ஜெய் சிங் சாலை மற்றும் கன்னாட் பிளேஸ் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் இந்தத் தூய்மைப் பணி முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளை விரைவுபடுத்த லாரிகள், ஆட்டோ-டிப்பர்கள் மற்றும் இயந்திரத் தூய்மைப்படுத்தும் கருவிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். 
 
போராட்டக் காலத்தில் குவிந்த பல டன் அளவிலான கலப்பு மற்றும் கட்டுமானக் கழிவுகள் கடந்த இரண்டு நாட்களில் முழுமையாக அகற்றப்பட்டு வருகின்றன. இப்பகுதி மீண்டும் தனது பழைய நிலைக்குத் திரும்பும் வரை இந்தத் தூய்மைப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva
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