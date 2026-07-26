இது வெறும் டிரைலர் தான்.. இனிமேல் தான் மெயின் பிக்சர்.. சிஜேபியின் தலைவரின் அதிகாலை வீடியோ...
நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகியதை தொடர்ந்து, 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி'யின் 37 நாள் தொடர் போராட்டம் வெற்றிகரமாக முடிவுக்கு வந்துள்ளது. மாணவர்களின் இதர கோரிக்கைகளை அரசு ஏற்று கொண்ட நிலையில், இந்த மாபெரும் தேச அளவிலான போராட்டத்தின் முக்கிய முகமாக விளங்கிய 30 வயதான அபிஜீத் டிப்கே தற்போது நிம்மதியாக ஓய்வெடுத்து வருகிறார்.
"அடுத்து என்ன செய்வது, மாலைக்குள் என்ன நடக்கும் என்ற எந்தவொரு பதட்டமும் இல்லாமல் இன்று எனது அறையில் நிம்மதியாக உறங்கி விழித்தேன்" என்று தனது X பக்கத்தில் வெளியிட்ட வீடியோவில் அவர் தெரிவித்துள்ளார். கடந்து வந்த 37 நாட்களும் மிகவும் கடினமானவை என்று குறிப்பிட்ட அவர், "இது வெறும் ஆரம்பம் மட்டுமே, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி செல்ல வேண்டிய தூரம் இன்னும் நிறைய உள்ளது" என்றும் தனது ஆதரவாளர்களுக்கு நினைவு ஊட்டியுள்ளார்.
கடந்த மே மாதம் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் கருத்துக்குப் பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக ஒரு நையாண்டியாகத் தொடங்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு, குறுகிய காலத்திலேயே நாட்டின் Gen Z இளைஞர்களை ஒன்றிணைக்கும் மாபெரும் இயக்கமாக உருவெடுத்தது. டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கூடிய ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள், நீட் வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் மாணவர்களின் தற்கொலைகளுக்குப் பொறுப்பேற்று அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி முழக்கமிட்டனர்.
அமைச்சரின் ராஜினாமா மற்றும் போராட்டக்காரர்கள் மீது எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாது என்ற அரசின் உறுதிமொழியைத் தொடர்ந்து போராட்டம் அதிகாரப்பூர்வமாகத் திரும்பப் பெறப்பட்டது. டைபாய்டு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அபிஜீத் டிப்கே, ஜந்தர் மந்தரில் 37 நாட்களும் உறுதுணையாக இருந்த ஒவ்வொருவருக்கும் தனது மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துள்ளார். தங்களை மேலும் சிறப்பாகச் செயல்பட உதவிய நியாயமான விமர்சனங்களுக்கும் அவர் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
Edited by Siva