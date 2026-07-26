மத்திய கல்வி அமைச்சர் ஆர்.எஸ்.எஸ் பின்புலம் கொண்டவரா? அவரது அரசியல் பயணம் என்ன?
நீட் வினாத்தாள் கசிவை எதிர்த்து நடைபெற்ற தொடர் போராட்டங்களை அடுத்து, மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அவரது ராஜினாமா குடியரசு தலைவரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதை தொடர்ந்து, மத்திய உணவு வழங்கல் துறை அமைச்சரான பிரகலாத் ஜோஷிக்கு கல்வித்துறையின் கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கர்நாடக மாநிலம் விஜயபுராவில் 1962-ஆம் ஆண்டு பிறந்த பிரகலாத் ஜோஷி, இளமை பருவத்திலேயே ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பில் இணைந்து பின் பாஜக மூலம் அரசியலில் தீவிரமாக பங்கெடுத்தார்.
தார்வாடு தொகுதியில் இருந்து தொடர்ச்சியாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வரும் இவர், கர்நாடக மாநில பாஜக தலைவராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். மோடி அமைச்சரவையில் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள், நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கம், நுகர்வோர் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் பொது விநியோகம் போன்ற முக்கியத் துறைகளைக் கையாண்ட அனுபவம் கொண்டவர்.
நிர்வாகத் திறமையும் நீண்ட அரசியல் அனுபவமும் இவருக்கு இருப்பதால், கல்வித்துறையின் கூடுதல் பொறுப்பு இவருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva