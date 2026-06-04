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Last Modified: Thursday, 4 June 2026 (14:49 IST)

இரவோடு இரவோடு மூடப்பட்ட ஐடி கம்பெனி!.. 700 பேருக்கு வேலை போச்சி!...

it company
Publish: Thu, 4 Jun 2026 (14:49 IST) Updated: Thu, 4 Jun 2026 (14:52 IST)
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கடந்த பல வருடங்களாகவே ஐடி துறை இளைஞர்களிடம் மிகவும் பிரபலமாகி வருகிறது, கல்லூரியில் பெரும்பாலானவர்கள் ம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் படிப்பையே தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். இதனையடுத்து இந்தியாவில் சென்னை, பெங்களூர், ஹைதராபாத், பூனே உள்ளிட்ட பல நகரங்களிலும் நிறைய ஐடி நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது.
 
ஒருபக்கம் ஒவ்வொரு வருடமும் ஐடி துறையில் படித்த இன்ஜினியர்கள் வெளியே வருவதால் அவர்களுக்கு வேலை கிடைப்பதில்லை. எனவே அவர்கள் கிடைக்கும் வேலையை செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. ஒருபக்கம், சமீபகாலமாகவே பிரபலமான ஐடி நிறுவனங்கள் கூட தங்களிடம் பணிபுரிந்து வரும் பல ஊழியர்களை திடீரென வேலை நீக்கம் செய்து வருகின்றன.
 
இந்நிலையில்தான், புனேவில் உள்ள Thynk Technologies India என்ற ஐடி நிறுவனம் எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் இரவோடு இரவாக நிறுவனத்தை மூடிவிட்டது. இதனால் அங்கு பணிபுரிந்து வந்த 700-க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் வேலை இழந்துள்ளனர். வழக்கம்போல காலையில் வேலைக்கு வந்த ஊழியர்கள் நிறுவனம் மூடப்பட்டிருப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
 
ஜனவரி மாதம் முதல் அந்த நிறுவனம் ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கவில்லை என சொல்லப்படுகிறது. அதோடு லேப்டாப் வைப்பு தொகையாக ஊழியர்களிடம் பெற்ற ரூ.15 ஆயிரத்தையும் திருப்பிக் கொடுக்காமல் அந்த நிறுவனம் இழுத்து மூடப்பட்டிருக்கிறது. தற்போது அந்த நிறுவனத்தின் CEO-வை போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள். மேலும். HR அதிகாரிகள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது..

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