  4. NEET Paper Leak Shock: Pune Professor Manisha Mandare Held Over Biology Question Paper Sale Network Exposed
நீட் முறைகேடு அதிர்ச்சி: வினாத்தாள் தயாரிப்புக் குழுவில் இருந்த புனே பெண் பேராசிரியை சிபிஐ-யால் கைது

Publish: Sun, 17 May 2026 (06:45 IST) Updated: Sun, 17 May 2026 (06:32 IST)
இளநிலை மருத்துவப் படிப்பு சேர்க்கைக்கான நீட்  தேர்வில் ஏற்பட்டுள்ள வினாத்தாள் கசிவு முறைகேடு நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த மே 3ஆம் தேதி நடைபெற்ற இந்தத் தேர்வில் சுமார் 25 லட்சம் மாணவர்கள் பங்கேற்ற நிலையில், தேர்வுக்கு முன்பே அசல் வினாத்தாள் கசிந்தது சிபிஐ விசாரணையில் அம்பலமானது. மகாராஷ்டிராவில் கசிந்த இந்த வினாத்தாள், ராஜஸ்தான் பயிற்சி மையங்கள் வழியாக கேரளா உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களுக்குப் பல லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த வினாத்தாள் விற்பனை வலையமைப்பின் பின்னணியில் இருக்கும் முக்கியப் புள்ளிகளைச் சிபிஐ அதிகாரிகள் தீவிரமாகத் தேடி வந்தனர். அந்த வகையில், டெல்லியில் நடத்தப்பட்ட முதற்கட்ட விசாரணைக்குப் பிறகு, மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேயைச் சேர்ந்த தாவரவியல் பேராசிரியை மனிஷா குருநாத் மந்தாரே என்பவரைச் சிபிஐ அதிகாரிகள் தற்போது கைது செய்துள்ளனர். இவர் நீட் தேர்வின் உயிரியல் வினாத்தாளைக் கசியவிட்டதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
 
இதற்கு முந்தைய நாள், புனேயைச் சேர்ந்த வேதியியல் விரிவுரையாளர் பி.வி. குல்கர்னி என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டார். அதிர்ச்சிகரமான விஷயம் என்னவென்றால், கைது செய்யப்பட்டுள்ள இந்த இருவரும் தேசிய தேர்வு முகமையின் நீட் வினாத்தாள் தயாரிக்கும் நிபுணர் குழுவில் இடம் பெற்றிருந்தவர்கள் ஆவர். இந்த முறைகேட்டைத் தொடர்ந்து மே 3ஆம் தேதி நடந்த நீட் தேர்வை ரத்து செய்துள்ள NTA, வரும் ஜூன் 21 அன்று மறுதேர்வு நடத்தப்படும் என அறிவித்துள்ளது. இதற்கு மாணவர்கள் மீண்டும் புதிதாகப் பதிவு செய்யத் தேவையில்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
 
விஜய் போல் நானும் தனித்து போட்டியிட்டேன், ஆனால் மக்கள் என்னை ஆதரிக்கவில்லை: பவன் கல்யாண் புலம்பல்..!தமிழக அரசியல் களத்தில் நடிகர் விஜய் கட்சித் தொடங்கி, அண்மையில் நடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். இந்த நிலையில், ஆந்திர துணை முதல்வரும் ஜனசேனா கட்சித் தலைவருமான பவன் கல்யாணை, விஜய்யுடன் ஒப்பிட்டு அவரது ரசிகர்கள் மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்தினர் அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றனர். இதற்கு மங்களகிரியில் உள்ள ஜனசேனா தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற தொண்டர்கள் கூட்டத்தில் பவன் கல்யாண் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

வாடகை கொடுக்க முடியவில்லை.. மனைவியையும் மகளையும் வீட்டு உரிமையாளரிடம் ஒப்படைத்த கணவன்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!குஜராத் மாநிலம் மோர்பி பகுதியில் மனிதநேயற்ற முறையில் அரங்கேறியுள்ள ஒரு கொடூரமான குற்றச்சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இனிமேல் நிதி ஆலோசகர் தேவையில்லை. வந்துவிட்டது ChatGPT Finances.. அசத்தல் அறிமுகம்..!செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் உலகப் புகழ்பெற்ற OpenAI நிறுவனம், பயனர்களின் நிதி மேலாண்மையை எளிதாக்க 'ChatGPT Finances' என்ற புதிய செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த செயலியின் மிக முக்கிய அம்சம், பயனர்கள் தங்களது வங்கி கணக்குகளை இதனுடன் பாதுகாப்பாக இணைத்துக் கொள்ள முடியும் என்பதாகும்.

உதவி கேட்ட நடிகர் முத்துக்காளை!. உடனே நடவடிக்கை எடுத்த விஜய்!..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது.. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வராக மாறியிருக்கிறார்.

முதல்வர் விஜய்க்கு 17 துறை ஒதுக்கீடு!.... வெளியான அமைச்சரவை பட்டியல்!..தவெக ஆட்சி அமைந்து 6 நாட்கள் ஆகியும் இதுவரை அமைச்சரவை பட்டியல் வெளியிடப்படவில்லை. இதன் காரணமாக பல அரசு கோப்புகள் முடங்கி கிடந்தது.