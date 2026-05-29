  4. Public Praise Amma Unavagam's New Quality standards and hygiene Under TVK Government
Last Updated : Friday, 29 May 2026 (14:54 IST)

பெரிய ஓட்டல்ல சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குது.. பொங்கல் சூப்பரா இருக்குது.. அம்மா ஆட்சியில கூட இப்படி இருந்ததில்லை.. அம்மா உணவக பயனர்கள்..

Publish: Fri, 29 May 2026 (14:52 IST) Updated: Fri, 29 May 2026 (14:54 IST)
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மக்கள் நலன் சார்ந்த தூய்மையான நிர்வாகத்தின் கீழ், தமிழ்நாட்டின் புகழ்பெற்ற ஏழைகளின் புகலிடமான 'அம்மா உணவகங்கள்' தற்போது புதிய பொலிவுடன் மிக சிறப்பாக இயங்கி வருகின்றன. 
 
இது குறித்து பொதுமக்களும், தினசரி பயனர்களும் தங்களின் மகிழ்ச்சியையும் நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளையும் சமூக வலைத்தளங்கள் வாயிலாக தவெக தலைமைக்கு நன்றியுடன் தெரிவித்து வருகின்றனர். 
 
"பெரிய ஓட்டல்ல சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குது, பொங்கல் சூப்பரா இருக்குது, முந்தைய அம்மா ஆட்சியில் கூட உணவகங்கள் இவ்வளவு தரமாக இருந்ததில்லை" என்று சாமானிய மக்கள் தங்களின் வயிறும் மனமும் நிறைந்து பாராட்டி பேசி வருகின்றனர்.
 
தற்போதைய ஆட்சியில் அம்மா உணவகங்கள் முன்னைவிட மிகவும் சுத்தமாகவும், சுகாதாரமாகவும் பராமரிக்கப்பட்டு, சாப்பாடு மிகுந்த சுவையுடன் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஏழை, எளிய மற்றும் நடுத்தர மக்களின் பசியை போக்கும் இந்த உன்னதமான திட்டத்தை எவ்வித அரசியல் பாகுபாடுமின்றி தவெக அரசு மேலும் மேம்படுத்தியிருப்பது மக்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இதே வேளையில், இந்த உணவகங்களை நம்பி வாழும் அம்மா உணவக ஊழியர்கள் பல ஆண்டுகளாகக் கேட்டு வரும் தங்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளையும், ஊதியப் பிரச்சினைகளையும் கனிவுடன் பரிசீலித்து, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் தம்மால் முடிந்தவற்றை விரைந்து நிறைவேற்றித் தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
 
