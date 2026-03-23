திங்கள், 23 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 23 மார்ச் 2026 (17:13 IST)

ஒரு மணி நேரத்தில் 12 லட்சம் கோடி இழப்பு!.. இந்திய பங்குச்சந்தையில் சரிவு..

ஈரான் நாட்டின் மீது எப்போது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் போர் தொடுக்க துவங்கியதோ அப்போதே உலகமெங்கும் உள்ள மக்கள் பல பாதிப்புகளை சந்திக்க துவங்கி விட்டார்கள். குறிப்பாக இந்தியா உள்லிட்ட பல நாடுகளிலும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.

கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாட்டால் சமையல் சிலிண்டர் கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. நிறைய ஹோட்டல்களும் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அமெரிக்காவுக்கு உதவும் சவுதி அரேபியா, துபாய், பஹ்ரைன் உள்ளிட்ட நாடுகளில் உள்ள எண்ணெய் நிறுவனங்களை குறிவைத்து ஈரான் தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது..

ஒருபக்கம் எண்ணெய் கப்பல்கள் செல்லும் ஹோர்மூஸ் ஜலசந்தியையும் ஈரான் முடிவிட்டது. இதன் காரணமாக இந்தியாவில் பல மாநிலங்களிலும் கேஸ் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.
ஒரு பக்கம் இந்த போர் காரணமாக இந்திய பங்கு சந்தை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

கடந்த ஒரு மாதத்தில் 222 லட்சம் கோடி இழப்பு ஏற்பட்டதாக ஏற்கனவே தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும் போன வாரம் மட்டுமே பங்கு சந்தையில் 94 லட்சம் கோடி இழப்பு ஏற்பட்டது. இந்நிலையில்தான், இன்று பங்கு சந்தையில் ஒரு மணி நேரத்தில் 12 லட்சம் கோடி இழப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. அதுவும் பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் தொடங்கிய ஒரு மணி நேரத்தில் இந்த சரிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது..

போர் காரணமாக பதட்டத்தில் பலரும் பங்குகளை விற்பதால் அனைத்து துறை சார்ந்த நிறுவன பங்குகள் விலையிலும் கடும் சரிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது..

அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு 27.. பாமகவுக்கு 18... தொகுதிப்பங்கீடு ஓவர்!...சட்டமன்றத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை அதிமுக கூட்டணி, திமுக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என நான்கு முனை போட்டிகள் நிலவுகிறது.

செயற்கை கோள் என்ற பெயரில் ரகசியமாக ஏவுகணை தயாரித்த ஈரான்.. அமெரிக்காவை தாக்க திட்டமா?ஈரானின் ஏவுகணை திறன் 2,000 கிலோமீட்டரிலிருந்து 4,000 கிலோமீட்டராக உயர்ந்துள்ள செய்தி சர்வதேச அளவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஜய் எதிராக போட்டியிடுவேன்.. மோடி, ராகுல் காந்தியை எதிர்த்து போட்டியிட்டவர் அறிவிப்பு..!இந்தியத் தேர்தல் வரலாற்றில் "தேர்தல் மன்னன்" என்று அழைக்கப்படும் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரை சேர்ந்த கே. பத்மராஜன், வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 253-வது முறையாக போட்டியிட தயாராகி வருகிறார். இதுவரை 252 முறை பல்வேறு தேர்தல்களில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்ததற்காக இவர் கின்னஸ் மற்றும் லிம்கா உலக சாதனை புத்தகங்களில் இடம் பிடித்துள்ளார்.

அதிரடி காட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி... பா.ஜ.க.விற்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் தற்போது சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. கூட்டணிக் கட்சிகளுடனான தொகுதிப் பங்கீட்டை இறுதி செய்வதில் அனைத்துப் கட்சிகளும் தீவிரம் காட்டி வரும் நிலையில்,

கூட்டணிக்காக சில தொகுதிகளை விட்டுக்கொடுப்போம்!.. இறங்கி வந்த பிரேமலதா!...நடிகர் விஜயகாந்த் தேமுதிகவை துவங்கிய போது அக்கட்சியில் முக்கிய பொறுப்பு வகித்தவர் அவரின் மனைவி பிரேமலதா. விஜயகாந்த் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட போது அவரை கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துக் கொண்டார்.

