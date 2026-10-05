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Written By SIVA SIVA

காலாண்டு தேர்வு முடிந்து இன்று பள்ளிகள் திறப்பு.. இடைத்தேர்தல் தொகுதிகளில் மட்டும் தாமதம்..

பள்ளிகள் திறப்பு
Written By: SIVA
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (08:28 IST)
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தமிழ்நாட்டில் பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கீழ் இயங்கும் அரசு, அரசு உதவிபெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் 1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு காலாண்டுத் தேர்வு விடுமுறை முடிந்து இன்று மீண்டும் பள்ளிகள் திறக்கப்படுகின்றன.   
 
மாநில பாடத்திட்டத்தில் பயிலும் மாணவர்களுக்குக் காலாண்டுத் தேர்வுகள் முடிவடைந்ததைத் தொடர்ந்து அளிக்கப்பட்ட 9 நாட்கள் விடுமுறை நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது. இதனால், அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் இன்று முதல் வகுப்புகள் மீண்டும் தொடங்குகின்றன.
 
 மேலும், 1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்குத் தேவையான இரண்டாம் பருவப் பாடப்புத்தகங்கள் பள்ளி திறக்கும் முதல் நாளான இன்றே வழங்கிட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.  
 
 இதனிடையே, இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரு தொகுதிகளில் மட்டும் பள்ளித் திறப்பில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. செவ்வாய்க்கிழமை  வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதை முன்னிட்டு, இத்தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளுக்கு அக்டோபர் 5 மற்றும் 6 ஆகிய இரு தினங்களும், தனியார் பள்ளிகளுக்கு அக்டோபர் 6 அன்றும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   
 
இவ்விரு தொகுதிகளிலும் உள்ள அனைத்துப் பள்ளிகளும் வரும் அக்டோபர் 7ஆம் தேதி அன்று மீண்டும் திறக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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