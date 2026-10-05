பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு இலவசம்.. எதிர்த்து வழக்கு.. இன்று விசாரணை.. தடை விதிக்கப்படுமா?
தமிழ்நாட்டில் அரசு பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணம் செய்யும் 'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்தை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது.
முந்தைய திமுக ஆட்சியில் அமலில் இருந்த விடியல் பயண திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்து, 12,600-க்கும் மேற்பட்ட அரசு பேருந்துகளில் பெண்கள் கட்டணமின்றி பயணிக்கும் வகையில் 'வெற்றிப் பயணம்' என்ற பெயரில் அக்டோபர் 2 அன்று முதலமைச்சர் விஜய் இத்திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்.
இத்திட்டத்திற்கு இடைக்கால தடை விதிக்கக் கோரி ஈரோட்டை சேர்ந்த தனியார் பேருந்து உரிமையாளர் கலாமணி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்துள்ளார். தனது மனுவில், அரசு பேருந்துகளில் மட்டும் இலவச பயணம் வழங்குவது தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்களுக்கு பெருத்த நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும், பெண் பயணிகளிடம் கட்டணம் வசூலிக்காதது அரசியல் சாசனத்தின் சம உரிமை சட்டத்திற்கு எதிரானது என்றும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
மேலும், ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 கோடி மானியம் ஏற்கும் அரசு, இதேபோன்று தனியார் பேருந்துகளுக்கும் இழப்பீடு வழங்கி திட்டத்தை விரிவாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்கவில்லை என்றும், சட்டப்பேரவை அறிவிப்பின்படி செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்திற்கு முறையான அரசாணை பிறப்பிக்கப்படவில்லை என்றும் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இக்கோரிக்கைகள் குறித்து நீதிமன்றம் இன்று விசாரணை நடத்தவுள்ளது.