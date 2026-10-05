மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்.. தடை கோரி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு.. இன்று விசாரணை...
தமிழ்நாட்டின் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் நடத்தத் தடை கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் வெற்றி பெற்ற இவ்விரு தொகுதிகளின் எம்.எல்.ஏ-க்களும் தங்களது பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு ஆளுங்கட்சியான தவெகவில் இணைந்தனர். இதனால் காலியான இவ்விரு தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு, அக்டோபர் 6 அன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது.
இச்சூழ்நிலையில், எம்.எல்.ஏ-க்களின் செயற்கையான ராஜிநாமாவால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த காலியிடங்களுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்தத் தடை கோரி சுதன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். ஆனால், உயர் நீதிமன்றம் அம் மனுவைத் தள்ளுபடி செய்தது.
இதை எதிர்த்து தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அம்மனுவில், ஏற்கனவே காலியாக உள்ள 5 தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலுக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
சுய விருப்பத்தின் பேரில் ராஜிநாமா செய்து செயற்கையாக காலியிடங்களை உருவாக்கிய எதிர்மனுதாரர்களுக்கு, தேர்தல் தாமதமாவதால் பாதிப்பு ஏற்படுவதாக வாதிட முடியாது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த வழக்கின் இறுதித் தீர்ப்பு வரும் வரை இடைத்தேர்தலுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும் என மனுதாரர் கோரியுள்ளார்.