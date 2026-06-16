தொடர்புடைய செய்திகள்
- வளைகுடா நாட்டு தனித்தேர்வர்களுக்கான சிபிஎஸ்இ 12ஆம் வகுப்பு முடிவு: உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு விளக்கம்!
- விஜய் வேண்டுகோள் ஏற்பு.. பரந்தூர் விமான நிலையம் கேன்சல்.. அதற்கு பதிலாக ரூ.20000 கோடியில் புதிய திட்டம்...!
- தமிழ்நாட்டு நலன், வளர்ச்சி தான் முக்கியம்.. மத்திய அரசுடன் மோதல் இல்லை.. முடிவெடுத்த முதல்வர் விஜய்...!
- சில்லரை கடைகளில் மொத்தமாக டீசல் விற்பனை இல்லை.. மத்திய அரசின் அதிரடி உத்தரவு...
- ஜூன் 30 முதல் இந்திய ரூபாய் நோட்டுக்கள் செல்லாதா? மத்திய அரசு கொடுத்த விளக்கம்...!
இந்தியாவில் டெலிகிராம் செயலிக்கு தடை.. நெட்டிசன்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த மத்திய அரசு!..
கடந்த சில வருடங்களாகவே இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் உள்ள பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் ஒன்றான டெலிகிராம் செயலியை மிகவும் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறார்கள். வாட்ஸ் அப்பை போலவே இதிலும் புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் பகிர்வது, ஆவணங்களை பகிர்வது என பல விஷயங்களுக்காக இந்த டெலிகிராம் பலராலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் வருகிற 22 ஆம் தேதி வரை இந்தியாவில் டெலிகிராம் செயலிக்கு மத்திய அரசு தற்போது தடை விதித்திருக்கிறது. இந்த தடை உடனடியாக அமுலுக்கு வந்துள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கிறது. கடந்த முறை நீட் தேர்வு நடைபெற்ற போது டெலிகிராம் வழியாகவே வினாத்தாள் கசிந்ததாக புகார் எழுந்தது..
தற்போது வருகிற 21ம் தேதி மீண்டும் நீட் தேர்வு நடைபெறவுள்ள நிலையில் வருகிற 22ம் தேதி வரை டெலிகிராம் (Telegram) செயலிக்கு இந்தியாவில் தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த செய்தி தொடர்ச்சியாக டெலிகிராம் செயலியை யன்படுத்தி வருபவர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.
இந்நிலையில் வருகிற 22 ஆம் தேதி வரை இந்தியாவில் டெலிகிராம் செயலிக்கு மத்திய அரசு தற்போது தடை விதித்திருக்கிறது. இந்த தடை உடனடியாக அமுலுக்கு வந்துள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கிறது. கடந்த முறை நீட் தேர்வு நடைபெற்ற போது டெலிகிராம் வழியாகவே வினாத்தாள் கசிந்ததாக புகார் எழுந்தது..
தற்போது வருகிற 21ம் தேதி மீண்டும் நீட் தேர்வு நடைபெறவுள்ள நிலையில் வருகிற 22ம் தேதி வரை டெலிகிராம் (Telegram) செயலிக்கு இந்தியாவில் தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த செய்தி தொடர்ச்சியாக டெலிகிராம் செயலியை யன்படுத்தி வருபவர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.
விளாசி தள்ளிய நெட்டிசன்கள்! விமர்சிப்பவர்கள் தான் தற்குறிகள்- மகேந்திரன்
சொன்னதை செய்த முதல்வர் விஜய்!.. நிதிநிலை பற்றிய வெள்ளை அறிக்கை இன்று வெளியீடு!..
இந்தியாவில் டெலிகிராம் செயலிக்கு தடை.. நெட்டிசன்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த மத்திய அரசு!..
சினிமாக்காரங்களை மட்டும் சந்தித்தால் போதாது சிஎம் சார்.. இவங்களையும் கொஞ்சம் சந்திக்க ஏற்பாடு செய்யுங்க....
தமிழகத்தில் அண்மையில் நடந்து முடிந்த தேர்தல் வெற்றியை தொடர்ந்து, புதிய ஆட்சிக்கான திட்டங்களை வகுப்பதில் முதலமைச்சர் அனைத்து தரப்பு மக்களின் கருத்துக்களுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. தேர்தலில் தங்களுக்கு மாபெரும் வெற்றியை தேடித்தந்த சொந்த கட்சியின் அடிமட்டத் தொண்டர்களை முதலமைச்சர் முதலில் நேரில் சந்தித்து நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் முதன்மை விருப்பமாக உள்ளது.
தவெகவின் அதிகாரபூர்வ சேட்டிலைட் சேனல்.. 'வெற்றி தொலைக்காட்சி' ஒளிபரப்பு தேதி!
தமிழக அரசியல் களம் மற்றும் ஊடகத் துறையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள 'தமிழக வெற்றி கழகம்' கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ புதிய தொலைக்காட்சி சேனல் குறித்த முக்கிய தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. 'வெற்றி தொலைக்காட்சி' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த புதிய சேனலின் லோகோ மற்றும் பெயர் அறிமுகம் வரும் ஜூன் 22ஆம் தேதி பிரம்மாண்டமாக நடைபெற உள்ளது.