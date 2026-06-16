சினிமாக்காரங்களை மட்டும் சந்தித்தால் போதாது சிஎம் சார்.. இவங்களையும் கொஞ்சம் சந்திக்க ஏற்பாடு செய்யுங்க....

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தமிழகத்தில் அண்மையில் நடந்து முடிந்த தேர்தல் வெற்றியை தொடர்ந்து, புதிய ஆட்சிக்கான திட்டங்களை வகுப்பதில் முதலமைச்சர் அனைத்து தரப்பு மக்களின் கருத்துக்களுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. தேர்தலில் தங்களுக்கு மாபெரும் வெற்றியை தேடித்தந்த சொந்த கட்சியின் அடிமட்டத் தொண்டர்களை முதலமைச்சர் முதலில் நேரில் சந்தித்து நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் முதன்மை விருப்பமாக உள்ளது.
அதோடு நின்றுவிடாமல், தமிழகத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி மற்றும் சமூக நலனை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த வல்லுநர்களையும் முதலமைச்சர் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். குறிப்பாக, மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த பொருளாதார அறிஞர்களையும், கல்வி தரத்தை உயர்த்த கல்வியாளர்களையும் அவர் சந்திக்க வேண்டும். மேலும், வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை உறுதி செய்ய 'அறப்போர் இயக்கம்' போன்ற அமைப்புகளை சேர்ந்த ஊழல் எதிர்ப்பு ஆர்வலர்கள், பொது சுகாதார வல்லுநர்கள், பெண்கள் மற்றும் தொழிலாளர் நலத் தலைவர்களின் கருத்துக்களையும் கேட்க வேண்டும்.
அதேபோல், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களையும், குறிப்பாக 'தென்காசி இயற்கை வளப் பாதுகாப்பு சங்கம்' போன்ற உள்ளூர் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளையும் அழைத்து முதல்வர் ஆலோசிக்க வேண்டும். இந்த உள்ளடக்கிய அணுகுமுறையே அடித்தட்டு மக்களின் உண்மையான தேவைகளை அறிந்து, தமிழகத்தை ஒரு சிறந்த மாநிலமாக மாற்ற உதவும் என்று சமூக நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
Edited by Siva