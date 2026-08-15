வழிதவறிய மம்முட்டி!.. 10 கி.மீ சென்று உதவிய நபர்!. வைரலாகும் வீடியோ!..
மலையாளத்தில் முன்னணி நடிகர்களில் முக்கியமானவராக இருப்பவர் மம்முட்டி. 40 வருடங்களுக்கு மேல் மலையாள சினிமாவில் நடித்து வருகிறார். மலையாளம் மட்டுமல்லாமல் நிறைய தமிழ் படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். குறிப்பாக ரஜினியுடன் நடித்து தளபதி திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் மிகவும் பிரபலம்.
சிறந்த நடிப்புக்காக பல தேசிய விருதுகளையும் பெற்றிருக்கிறார். மிகவும் இயல்பானவர், எளிமையானவர், ஊடகங்களில் பேட்டி கொடுக்கும்போது மிகவும் வெளிப்படையாக பதில் சொல்வார். அதேபோல் அபத்தமான கேள்விகளை கேட்டால் கோபமாக பதில் சொல்வார். அதுதான் மம்முட்டியின் ஸ்டைல்.
இந்நிலையில், சமீபத்தில் மம்முட்டி ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக காரைக்குடி சென்றிருக்கிறார். பைபாஸுக்கு செல்லும் சாலை மூடப்பட்டிருந்ததால் அங்கிருந்து கேரளாவுக்கு செல்வதற்கு சரியான வழி தெரியவில்லை. கூகுள் மேப்பில் பலமுறை பார்த்தும் சரியான வழியை கண்டுபிடிக்கமுடியவில்லை.
அப்போது அங்கே வந்த ஒருவர் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் 10 கிலோமீட்டர் தூரம் சென்று அவர்களுக்கு வழிகாட்டியிருக்கிறார். பைபாஸ் சாலைக்கு வந்தவுடன் காரிலிருந்து இறங்கிய மம்முட்டி தனக்காக 10 கிலோமீட்டர் தூரம் வந்து வழி காட்டிய அந்த நபருடன் புகைப்படமும், வீடியோ எடுத்துக்கொண்டார். அதோடு ‘இவர் என் நண்ப’ர் என மம்முட்டி கூறியிருக்கிறார். இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
இந்நிலையில், சமீபத்தில் மம்முட்டி ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக காரைக்குடி சென்றிருக்கிறார். பைபாஸுக்கு செல்லும் சாலை மூடப்பட்டிருந்ததால் அங்கிருந்து கேரளாவுக்கு செல்வதற்கு சரியான வழி தெரியவில்லை. கூகுள் மேப்பில் பலமுறை பார்த்தும் சரியான வழியை கண்டுபிடிக்கமுடியவில்லை.
அப்போது அங்கே வந்த ஒருவர் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் 10 கிலோமீட்டர் தூரம் சென்று அவர்களுக்கு வழிகாட்டியிருக்கிறார். பைபாஸ் சாலைக்கு வந்தவுடன் காரிலிருந்து இறங்கிய மம்முட்டி தனக்காக 10 கிலோமீட்டர் தூரம் வந்து வழி காட்டிய அந்த நபருடன் புகைப்படமும், வீடியோ எடுத்துக்கொண்டார். அதோடு ‘இவர் என் நண்ப’ர் என மம்முட்டி கூறியிருக்கிறார். இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.