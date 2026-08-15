  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. a man helped actor mammootty viral video
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 15 August 2026 (10:57 IST)

வழிதவறிய மம்முட்டி!.. 10 கி.மீ சென்று உதவிய நபர்!. வைரலாகும் வீடியோ!..

mamooty
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (11:01 IST)
google-news
மலையாளத்தில் முன்னணி நடிகர்களில் முக்கியமானவராக இருப்பவர் மம்முட்டி. 40 வருடங்களுக்கு மேல் மலையாள சினிமாவில் நடித்து வருகிறார். மலையாளம் மட்டுமல்லாமல் நிறைய தமிழ் படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். குறிப்பாக ரஜினியுடன் நடித்து தளபதி திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் மிகவும் பிரபலம்.

சிறந்த நடிப்புக்காக பல தேசிய விருதுகளையும் பெற்றிருக்கிறார். மிகவும் இயல்பானவர், எளிமையானவர், ஊடகங்களில் பேட்டி கொடுக்கும்போது மிகவும் வெளிப்படையாக பதில் சொல்வார். அதேபோல் அபத்தமான கேள்விகளை கேட்டால் கோபமாக பதில் சொல்வார். அதுதான் மம்முட்டியின் ஸ்டைல்.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் மம்முட்டி ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக காரைக்குடி சென்றிருக்கிறார்.  பைபாஸுக்கு செல்லும் சாலை மூடப்பட்டிருந்ததால் அங்கிருந்து கேரளாவுக்கு செல்வதற்கு சரியான வழி தெரியவில்லை. கூகுள்  மேப்பில் பலமுறை பார்த்தும் சரியான வழியை கண்டுபிடிக்கமுடியவில்லை.

அப்போது அங்கே வந்த ஒருவர் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் 10 கிலோமீட்டர் தூரம் சென்று அவர்களுக்கு வழிகாட்டியிருக்கிறார். பைபாஸ் சாலைக்கு வந்தவுடன் காரிலிருந்து இறங்கிய மம்முட்டி தனக்காக 10 கிலோமீட்டர் தூரம் வந்து வழி காட்டிய அந்த நபருடன் புகைப்படமும், வீடியோ எடுத்துக்கொண்டார். அதோடு ‘இவர் என் நண்ப’ர் என மம்முட்டி கூறியிருக்கிறார். இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SS News (@ssnewsdigital)


About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
உட்கார முடியல.. மொக்கையிலும் சூர மொக்க!.. மகுடம் பார்த்து கதறும் ஃபேன்ஸ்..

DC சூப்பர் ஹிட்!.. லோகேஷுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த சன் பிக்சர்ஸ்!...

DC சூப்பர் ஹிட்!.. லோகேஷுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த சன் பிக்சர்ஸ்!...சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் டிசி. இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருந்தார்.

மீண்டும் சிறுத்தை சிவாவுடன் இணையும் அஜித்!.. புரட்யூசர் யார் தெரியுமா?...

மீண்டும் சிறுத்தை சிவாவுடன் இணையும் அஜித்!.. புரட்யூசர் யார் தெரியுமா?...நடிகர் அஜித் கலந்த சில வருடங்களாகவே தொடர்ந்து கார் ரேஸில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

பில்டப்பில் வாழுறீங்க!.. சூர்யாவை திட்டிய மன்சூர் அலிகான்.. காரணம் இதுதான்!..

பில்டப்பில் வாழுறீங்க!.. சூர்யாவை திட்டிய மன்சூர் அலிகான்.. காரணம் இதுதான்!..80களில் பல திரைப்படங்களில் குரூப் டேன்சர்களில் ஒருவராக நடனமாடியவர்தான் மன்சூர் அலிகான்.

மொத்தமா காலி!. ஒரு கோடி கூட வரலயே!.. மகுடம் முதல் நாள் வசூல் அப்டேட்!...

மொத்தமா காலி!. ஒரு கோடி கூட வரலயே!.. மகுடம் முதல் நாள் வசூல் அப்டேட்!...இதுவரை நடிகராக மட்டுமே இருந்த விஷால் மகுடம் திரைப்படம் மூலம் இயக்குனராக மாறியிருக்கிறார்.

சுதந்திர தினவிழா ஸ்பெஷல்!.. தர்மன் புது போஸ்டர் வேற லெவல்..

சுதந்திர தினவிழா ஸ்பெஷல்!.. தர்மன் புது போஸ்டர் வேற லெவல்..ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பு முடிந்து விட்டநிலையில் ரஜினி தற்போது டிராகன் படத்தை இயக்கிய அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் தர்மன் என்கிற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.