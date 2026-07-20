தொடர்புடைய செய்திகள்
- ஒரே ஒரு தோல்வியை தாங்க முடியாத மம்தா பானர்ஜி.. உடைகிறது திரிணாமுல் காங்கிரஸ்
- நயினார் நாகேந்திரனை அவசரமாக அழைத்த அமித்ஷா.. அண்ணாமலை விவகாரம் குறித்து ஆலோசனையா?
- பாஜகவிலிருந்து விலகினார் அண்ணாமலை!.. டெல்லியில் ராஜினாமா கடிதம் கொடுத்தார்.
- முதல்வர் விஜய்யை போலவே அண்ணாமலையை சந்திக்கவும் நேரம் ஒதுக்காத அமித்ஷா? உச்சகட்ட அதிருப்தியில் அண்ணாமலை
- நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், தார்மீகப் பொறுப்பேற்கிறேன்: கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்
டெல்லியில் வலுக்கும் போராட்டம்!.. ராஜினாமா செய்கிறாரா தர்மேந்திர பிரதான்!...
கடந்த மே 3ம் தேதி நடக்கவிருந்த நீட் தேர்வு தொடர்பான வினாத்தாள் இணையத்தில் கசிந்ததையடுத்து மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது.
ஒருபக்கம், பாஜக அரசுக்கு எதிராக துவங்கப்பட்ட கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தளத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் தர்மேந்திர பிரசாத் பதவி ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என கடந்த சில மாதங்களாகவே கூறி வரும் நிலையில், தற்போது அவர்களின் போராட்டமும் வலுப் பெற்றுள்ளது. இன்று காலை நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி அவர்கள் பேரணி செல்ல முயன்றனர். எனவே, அவர்கள் மீது போலீஸ் தடியடி நடத்தியதால் அங்கே பதட்டம் ஏற்பட்டது..
இந்நிலையில்தான், மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை திடீரென சந்தித்து பேசியிருக்கிறார். தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தி டெல்லியில் போராட்டம் வழுக்கும் நிலையில் அவர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.
ஒருபக்கம், பாஜக அரசுக்கு எதிராக துவங்கப்பட்ட கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தளத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் தர்மேந்திர பிரசாத் பதவி ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என கடந்த சில மாதங்களாகவே கூறி வரும் நிலையில், தற்போது அவர்களின் போராட்டமும் வலுப் பெற்றுள்ளது. இன்று காலை நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி அவர்கள் பேரணி செல்ல முயன்றனர். எனவே, அவர்கள் மீது போலீஸ் தடியடி நடத்தியதால் அங்கே பதட்டம் ஏற்பட்டது..
இந்நிலையில்தான், மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை திடீரென சந்தித்து பேசியிருக்கிறார். தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தி டெல்லியில் போராட்டம் வழுக்கும் நிலையில் அவர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.