  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. indigo airlines appreciated vijay reduced the tax
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 24 October 2026 (11:30 IST)

வரியை குறைத்த விஜய் - நன்றி தெரிவித்த இண்டிகோ

vijay indigo
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (11:33 IST)
google-news
தமிழக முதல்வராக ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன் பல அறிவிப்புகளையும் அவர் தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார். நிறைய விஷயங்களை மாற்ற வேண்டும், புதிய திட்டங்களை கொண்டு வரவேண்டும் என அவர் விரும்புகிறார்.

அவற்றில் சில கடுமையான எதிர்ப்பையும், விமர்சனங்களையும் பெற்றால் அந்த அரசாணை வாபஸ் பெறப்படுகிறது. திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தை அதிரடியாக ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.

இந்நிலையில்தான் தமிழகத்தில் விமான எரிபொருள் (ATF) மீதான VAT வரியை குறைப்பதாக தமிழக அரசு சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது. இதற்கு பிரபல இண்டிகோ நிறுவனம் விஜய்க்கு பாராட்டு தெரிவித்திருக்கிறது. இந்த நடவடிக்கை விமான போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலாத்துறை வளர்ச்சிக்கு உதவும் என இண்டிகோ நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
2029 பிரதமர் யார்னு நாங்கதான் முடிவு பண்ணுவோம் - ஆதவ் அர்ஜுனா

100 வருஷம் ஆனாலும் பாஜகவுடன் கூட்டணி கிடையாது - ஆதவ் அர்ஜுனா

100 வருஷம் ஆனாலும் பாஜகவுடன் கூட்டணி கிடையாது - ஆதவ் அர்ஜுனா2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்துப்போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது.

தனுஷ் வரார்!.. தவெகவுக்கு பயம் வந்துடுச்சி!.. சேகர் பாபு பேட்டி...

தனுஷ் வரார்!.. தவெகவுக்கு பயம் வந்துடுச்சி!.. சேகர் பாபு பேட்டி...விஜயை பின் தொடர்ந்து தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் போன்ற சில நடிகர்களுக்கும் அரசியல் ஆசை வந்திருக்கிறது. இருவரும் தங்களின் ரசிகர்கள் மன்றங்களை நற்பணி மன்றங்களாக மாற்றி வருகிறார்கள். இதில், தனுஷ் இன்னும் வேகமாக இருக்கிறார்.

கோதுமை ரொட்டியில் போலி!.. ஏமாற்றிய பிரிட்டானியா நிறுவனம்!.. ஒரு லட்சம் அபராதம்!..

கோதுமை ரொட்டியில் போலி!.. ஏமாற்றிய பிரிட்டானியா நிறுவனம்!.. ஒரு லட்சம் அபராதம்!..இந்தியாவிலுள்ள முக்கிய நிறுவனத்தில் பிரிட்டானியாவும் ஒன்று. பல வருடங்களுக்கும் மேல் இந்த நிறுவனம் பல உணவு பொருட்களையும் தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகிறது.

புது நடிகர்கள் டெல்லிக்கு போறாங்க!.. ஒன்னும் நடக்காது - ஆதவ் அர்ஜுனா

புது நடிகர்கள் டெல்லிக்கு போறாங்க!.. ஒன்னும் நடக்காது - ஆதவ் அர்ஜுனாநடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்று தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகவும் மாறிவிட்டார்.

இது ஒன்னும் புதுசுல்லயே!.. தனுஷ் அரசியலுக்கு வருவது பற்றி திருமா கருத்து!...

இது ஒன்னும் புதுசுல்லயே!.. தனுஷ் அரசியலுக்கு வருவது பற்றி திருமா கருத்து!...நடிகர் விஜயை தொடர்ந்து தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் போன்றவர்கள் பின்னாளில் அரசியலுக்கு வருவார்கள் என கணிக்கப்படுகிறது.