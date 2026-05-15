தொடர்புடைய செய்திகள்
- திருப்பரங்குன்றம் பிரச்சனையை சிவபெருமான் பார்த்து கொள்வார்: மத்திய அமைச்சர்
- இன்று முதல் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு.. லிட்டருக்கு ரூ.3 உயர்ந்த்தால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி...!
- டில்லியில் மீண்டும் ஒரு நிர்பயா சம்பவம்!.. திருமணமான பெண் பேருந்தில் பாலியல் வன்கொடுமை!..
- அரசு ஊழியர்களுக்கு வாரத்தில் 2 நாட்கள் வொர்க் ப்ரம் ஹோம்.. பாதுகாப்பு வாகனங்களின் 60% குறைப்பு: டெல்லி முதல்வர்
- கேரளாவில் முதல்வர் யார்?.. 8 நாட்களாகியும் முடிவெடுக்க முடியாமல் திணறும் காங்கிரஸ்..
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், தார்மீகப் பொறுப்பேற்கிறேன்: கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்
தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அவர்கள் தார்மீகப் பொறுப்பேற்று விளக்கம் அளித்துள்ளார். வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக மே 3-ஆம் தேதி நடந்த தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு, மறு தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த முக்கியமான விளக்கம் வெளியாகியுள்ளது.
தேர்வை நடத்தும் தேசிய தேர்வு முகமையில் அதிரடி சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்று குறிப்பிட்ட அமைச்சர், வினாத்தாள் கசிவுக்குக் காரணமான குற்றவாளிகள் எவராக இருந்தாலும் அவர்கள் சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது என உறுதி அளித்துள்ளார். மேலும், எதிர்காலத்தில் இத்தகைய முறைகேடுகளைத் தவிர்க்க, அடுத்த ஆண்டு முதல் ஓ.எம்.ஆர் தாளுக்குப் பதிலாக கணினி முறையிலான நீட் தேர்வை நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜூன் 21-ல் நடைபெறவுள்ள மறுதேர்வுக்கான அனுமதிச் சீட்டுகள் ஜூன் 14 அன்று வெளியிடப்படும் என்றும், மாணவர்கள் தாங்கள் விரும்பினால் தேர்வு எழுதும் நகரங்களை மாற்றிக்கொள்ள ஒரு வாரம் அவகாசம் வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்வு முறையின் நம்பகத்தன்மையை மீட்டெடுப்பதே அரசின் முதன்மை நோக்கம் என்று அமைச்சர் தனது விளக்கத்தில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
Edited by Siva
10 மணிக்கெல்லாம் தலைமை செயலகம்.. மதிய சாப்பாடும் இங்கே தான்.. இப்படி ஒரு முதல்வரா? ஆச்சரியத்தில் ஊழியர்கள்..!
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், தார்மீகப் பொறுப்பேற்கிறேன்: கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்
தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அவர்கள் தார்மீகப் பொறுப்பேற்று விளக்கம் அளித்துள்ளார். வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக மே 3-ஆம் தேதி நடந்த தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு, மறு தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த முக்கியமான விளக்கம் வெளியாகியுள்ளது.
காவிரி நதிநீர் விவகாரம், மேகதாது அணை விவகாரங்கள்.. அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் விஜய் முக்கிய ஆலோசனை..!
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், மாநிலத்தின் முதுகெலும்பாகத் திகழும் வேளாண் துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று விரிவான ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் காவிரி நதிநீர் விவகாரம், மேகதாது அணை விவகாரங்கள் மற்றும் ஜூன் 12-ம் தேதி மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறப்பது போன்ற முக்கிய முடிவுகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.