  Education Minister Dharmendra Pradhan Accepts Responsibility for NEET Paper Leak; Announces Structural Reforms
Last Updated : Friday, 15 May 2026 (13:02 IST)

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், தார்மீகப் பொறுப்பேற்கிறேன்: கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு
தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நீட்  தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அவர்கள் தார்மீகப் பொறுப்பேற்று விளக்கம் அளித்துள்ளார். வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக மே 3-ஆம் தேதி நடந்த தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு, மறு தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த முக்கியமான விளக்கம் வெளியாகியுள்ளது.
 
தேர்வை நடத்தும் தேசிய தேர்வு முகமையில்  அதிரடி சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்று குறிப்பிட்ட அமைச்சர், வினாத்தாள் கசிவுக்குக் காரணமான குற்றவாளிகள் எவராக இருந்தாலும் அவர்கள் சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது என உறுதி அளித்துள்ளார். மேலும், எதிர்காலத்தில் இத்தகைய முறைகேடுகளைத் தவிர்க்க, அடுத்த ஆண்டு முதல் ஓ.எம்.ஆர் தாளுக்குப் பதிலாக கணினி முறையிலான நீட் தேர்வை நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
ஜூன் 21-ல் நடைபெறவுள்ள மறுதேர்வுக்கான அனுமதிச் சீட்டுகள் ஜூன் 14 அன்று வெளியிடப்படும் என்றும், மாணவர்கள் தாங்கள் விரும்பினால் தேர்வு எழுதும் நகரங்களை மாற்றிக்கொள்ள ஒரு வாரம் அவகாசம் வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்வு முறையின் நம்பகத்தன்மையை மீட்டெடுப்பதே அரசின் முதன்மை நோக்கம் என்று அமைச்சர் தனது விளக்கத்தில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
 
