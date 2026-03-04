புதன், 4 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 4 மார்ச் 2026 (10:37 IST)

9.7 லட்சம் கோடி ரூபாயை இழந்த முதலீட்டாளர்கள்.. இந்திய பங்குச்சந்தை வரலாறு காணாத சரிவு..!

9.7 லட்சம் கோடி ரூபாயை இழந்த முதலீட்டாளர்கள்.. இந்திய பங்குச்சந்தை வரலாறு காணாத சரிவு..!
மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையே மூண்டுள்ள போர், இந்திய பொருளாதாரத்தில் கடும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இன்றைய வர்த்தகத்தில் இந்திய ரூபாய் மதிப்பு முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக 92 ரூபாயை கடந்து வரலாற்று சரிவை சந்தித்தது. கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் பாதிக்கப்படும் என்ற அச்சத்தால் பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பேரலுக்கு 82.53 டாலராக உயர்ந்துள்ளது.
 
இதன் விளைவாக, இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த இரண்டு வர்த்தக தினங்களில் மட்டும் சுமார் 9.7 லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டாளர் முதலீட்டை இழந்துள்ளது. சென்செக்ஸ் 1,710 புள்ளிகள் சரிந்து 78,529 என்ற நிலையை எட்டியது. அதேபோல் நிஃப்டி 50 குறியீடு சுமார் 477 புள்ளிகள் சரிந்து 24,389 என்ற நிலையை எட்டியது.
 
அந்நிய நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் 3,295 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பங்குகளை விற்பனை செய்துள்ளனர். இருப்பினும், தரமான பங்குகளை சிறுக சிறுக சேமிக்க இதுவே சரியான தருணம் என முதலீட்டாளர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
Edited by Siva

மரியாதையா ட்ரீட் பண்ணா பேச்சுவார்த்தை ரெடி!.. இறங்கி வரும் ஈரான்!..

மரியாதையா ட்ரீட் பண்ணா பேச்சுவார்த்தை ரெடி!.. இறங்கி வரும் ஈரான்!..அணு ஆயுதங்களை வைத்திருக்கக் கூடாது என சொல்லி ஈரான் நாட்டின் மீது இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் கடந்த சில நாட்களாகவே அந்த நாட்டின் மீது தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகின்றன.

பயிர்க்கடன் ரத்து!. தஞ்சாவுர் கூட்டத்தில் விஜய் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகள்!..

பயிர்க்கடன் ரத்து!. தஞ்சாவுர் கூட்டத்தில் விஜய் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகள்!..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று தஞ்சாவூரில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியபோது சில தேர்தல் வாக்குறுதிகளை கொடுத்தார்.

விஜயின் வாகனத்தை பின் தொடர்ந்தவர் விபத்தில் பலி?.. இதுக்கு இல்லையா எண்டு!...

விஜயின் வாகனத்தை பின் தொடர்ந்தவர் விபத்தில் பலி?.. இதுக்கு இல்லையா எண்டு!...நடிகரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் இன்று தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார்.

ஒரே நாளில் 25 லட்சம் பயனர்கள் சாட்ஜிபிடியில் இருந்து திடீரென வெளியேற்றம்.. என்ன காரணம்?

ஒரே நாளில் 25 லட்சம் பயனர்கள் சாட்ஜிபிடியில் இருந்து திடீரென வெளியேற்றம்.. என்ன காரணம்?அமெரிக்க ராணுவ தலைமையகமான பென்டகனுடன் ஓபன்ஏஐ நிறுவனம் ரகசிய ஒப்பந்தம் செய்ததை தொடர்ந்து, சுமார் 25 லட்சம் பயனர்கள் சாட்ஜிபிடி சேவையை புறக்கணிப்பதாக அறிவித்துள்ளனர். இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஈரான் போருக்காக ரூ. 83 லட்சம் கோடி செலவு செய்யும் டிரம்ப்.. வரி செலுத்தும் மக்கள் அதிருப்தி..!

ஈரான் போருக்காக ரூ. 83 லட்சம் கோடி செலவு செய்யும் டிரம்ப்.. வரி செலுத்தும் மக்கள் அதிருப்தி..!ஈரான் போருக்காக அமெரிக்காவின் ராணுவ பட்ஜெட் தற்போது சுமார் ரூ. 83 லட்சம் கோடி என்ற பிரம்மாண்ட எல்லையை தொட்டுள்ளது. இதனை இன்னும் உயர்த்த அதிபர் டிரம்ப் திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், இந்த நிதி முன்னேற்றத்திற்காக அல்லாமல் ஈரானை தகர்க்கவே செலவிடப்படுவதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com