புதன், 4 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: புதன், 4 மார்ச் 2026 (09:44 IST)

காங்கிரஸ் கேட்கும் எண்ணிக்கை!.. யோசிக்கும் திமுக!.. இன்று கிளைமேக்ஸ் பேச்சுவார்த்தை!..

stalin rahul
40 தொகுதிகள், ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு, 2 ராஜ்யசபா என பல காங்கிரஸ் கேட்பதால் திமுக  - காங்கிரஸ் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி நீடித்து வருகிறது.
காங்கிரஸுக்கு 25 தொகுதிகளும், ஒரு ராஜ்ய சபா தொகுதிகலையும் கொடுப்பதாக திமுக சொன்னது. அதன்பின் நேற்று மதியம் 12.30 மணியளவில் பா.சிதம்பரம் மு.க ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசினார். அப்போது 28 தொகுதிகளை கொடுக்க ஸ்டாலின் முன் வந்ததாக தெரிகிறது..

அதன்பின் நேற்று மாலை தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வபெருந்தகையின் மகள் நிச்சயதார்த்த விழாவில் ஸ்டாலின், கனிமொழி, ப.சிதம்பரம் ஆகிய எல்லோரும் கலந்து கொண்டனர்.. அப்போதும் தொகுதி பங்கீடு பற்றி சிதம்பரத்துடன் ஸ்டாலின் பேசியதாக தெரிகிறது. அப்போது காங்கிரஸ் மேலிடம் 30 தொகுதிகளை எதிர்பார்க்கிறது என சிதம்பரம் சொல்ல ஸ்டாலின் ‘நாங்கள் 170 தொகுதிகளில் போட்டியிட திட்டமிட்டிருக்கிறோம்.. உங்களுக்கு 30 என்றால் மற்ற கூட்டணி கட்சிகளுக்கு 34 தொகுதிகளை பிரித்து கொடுக்க வேண்டும்.. அது எப்படி முடியும்?’ என கேட்டிருக்கிறார்..

அப்போது நீங்கள் நினைத்தால் முடியும் என சிதம்பரம் சொல்ல, இன்று மீண்டும் உங்கள் பேச்சுவார்த்தை குழுவை அறிவாலயத்துக்கு அனுப்புங்கள் என ஸ்டாலின் சொல்லியிருக்கிறாராம். எனவே, செல்வபெருந்தகை உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் குழு இன்று மீண்டும் அறிவாயம் சென்று தொகுதி பங்கீடு பற்றி பேசவிருக்கிறார்கள்.. அனேகமாக இந்த குழுவில் கிரிஷ் சோடங்கர் இருக்க மாட்டார் என்கிறார்கள்..

மேலும் காங்கிரசுக்கு 29 தொகுதிகளை திமுக ஒதுக்க வாய்ப்பிருப்பதாக செய்திகள் கசிந்துள்ளது.
அனேகமாக இன்றோடு திமுக காங்கிரஸ் தொகுதி பங்கீட்டில் நிலவும் இழுபறி முடிவுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..

ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக காமேனி மகன் தேர்வு.. டிரம்புக்கு சவாலாக இருப்பாரா?

ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக காமேனி மகன் தேர்வு.. டிரம்புக்கு சவாலாக இருப்பாரா?ஈரானின் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி காமேனி, பிப்ரவரி 28 அன்று அமெரிக்க-இஸ்ரேலிய கூட்டு தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டதை தொடர்ந்து, அவரது மகன் மொஜ்தபா ஹொசைனி காமேனி புதிய உச்ச தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

தேமுதிகவுக்கு ஒரு ராஜ்யசபா சீட் ஒதுக்கீடு.. எம்பி ஆகிறாரா எல்.கே.சுதீஷ்?

தேமுதிகவுக்கு ஒரு ராஜ்யசபா சீட் ஒதுக்கீடு.. எம்பி ஆகிறாரா எல்.கே.சுதீஷ்?தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி கூட்டணி கணக்குகள் சூடுபிடித்துள்ளன. இதன் முக்கிய நகர்வாக, திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்துள்ளது. சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

மறுபடியும் ரூ.10,000 வழங்கும் தமிழக அரசு.. ரூ.2500 சம்பளமும் உயர்வு.. யார் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

மறுபடியும் ரூ.10,000 வழங்கும் தமிழக அரசு.. ரூ.2500 சம்பளமும் உயர்வு.. யார் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?தமிழக அரசு பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஓவியம், உடற்கல்வி, இசை உள்ளிட்ட பகுதிநேர பயிற்றுநர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

இங்கிலாந்தை அடுத்து அமெரிக்காவுக்கு ஒத்துழைக்க மறுத்த ஸ்பெயின்.. டிரம்ப் கொந்தளிப்பு..

இங்கிலாந்தை அடுத்து அமெரிக்காவுக்கு ஒத்துழைக்க மறுத்த ஸ்பெயின்.. டிரம்ப் கொந்தளிப்பு..ஈரானுக்கு எதிரான போரில் இங்கிலாந்தை அடுத்து ஸ்பெயின் நாடும் அமெரிக்காவிற்கு ஒத்துழைக்க மறுத்துள்ளது சர்வதேச அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எங்க டார்கெட் அமெரிக்கா மட்டும்தான்!.. ஈரான் சொன்ன விஷயத்தை பாருங்க!...

எங்க டார்கெட் அமெரிக்கா மட்டும்தான்!.. ஈரான் சொன்ன விஷயத்தை பாருங்க!...கடந்த சில நாட்களாகவே ஈரான் நாட்டின் மீது இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் கூட்டு தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com