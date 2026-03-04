புதன், 4 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 4 மார்ச் 2026 (08:21 IST)

இங்கிலாந்தை அடுத்து அமெரிக்காவுக்கு ஒத்துழைக்க மறுத்த ஸ்பெயின்.. டிரம்ப் கொந்தளிப்பு..

இங்கிலாந்தை அடுத்து அமெரிக்காவுக்கு ஒத்துழைக்க மறுத்த ஸ்பெயின்.. டிரம்ப் கொந்தளிப்பு..
ஈரானுக்கு எதிரான போரில் இங்கிலாந்தை அடுத்து ஸ்பெயின் நாடும் அமெரிக்காவிற்கு ஒத்துழைக்க மறுத்துள்ளது சர்வதேச அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ஈரானின் மீது தாக்குதல் நடத்த ஸ்பெயினில் உள்ள தங்களது விமானப்படை தளங்களை பயன்படுத்த அந்த நாட்டு அரசு தடை விதித்தது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஸ்பெயின் நாட்டுடனான அனைத்து வர்த்தக உறவுகளையும் முற்றிலுமாக துண்டிப்பதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
 
"எங்களுக்கு யாரும் மறுப்பு தெரிவிக்க முடியாது. தேவைப்படும் இடத்தில் போர் விமானங்களை கொண்டு சென்று நிறுத்துவோம்" என்று டிரம்ப் கொந்தளித்துள்ளார். 
 
ஏற்கனவே பிரிட்டிஷ் பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மரின் ஒத்துழைப்பின்மை குறித்து டிரம்ப் அதிருப்தி வெளியிட்டிருந்த நிலையில், இப்போது ஸ்பெயினுடனான உறவை துண்டித்துள்ளது ஐரோப்பிய நாடுகளிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
அமெரிக்காவின் இந்த கடுமையான முடிவு சர்வதேச ராஜதந்திர உறவுகளில் ஒரு மிகப்பெரிய விரிசலை உருவாக்கியுள்ளது. டிரம்பின் இந்த அறிவிப்பு, உலகப் பொருளாதாரத்திலும் போர் போக்கிலும் பெரும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

எங்க டார்கெட் அமெரிக்கா மட்டும்தான்!.. ஈரான் சொன்ன விஷயத்தை பாருங்க!...

எங்க டார்கெட் அமெரிக்கா மட்டும்தான்!.. ஈரான் சொன்ன விஷயத்தை பாருங்க!...கடந்த சில நாட்களாகவே ஈரான் நாட்டின் மீது இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் கூட்டு தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது..

தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் எப்போது?.. விரைவில் வெளியாகும் அறிவிப்பு!...

தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் எப்போது?.. விரைவில் வெளியாகும் அறிவிப்பு!...2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்தது.

விஜய் ரசிகர்களுடன் நேருக்கு நேர் மோதும் ஜூலி: 'மடக்கு ஊதிக்கு கரெக்டா ஓட்டு போடுங்க இல்லையென்றால்...' - இணையத்தில் வெடித்த வார்த்தை போர்!

விஜய் ரசிகர்களுடன் நேருக்கு நேர் மோதும் ஜூலி: 'மடக்கு ஊதிக்கு கரெக்டா ஓட்டு போடுங்க இல்லையென்றால்...' - இணையத்தில் வெடித்த வார்த்தை போர்!தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், சமீபத்தில் வேலூரில் நடைபெற்ற கட்சி நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் ஜல்லிக்கட்டு காளையை முன்னிறுத்தி ஒரு குட்டி கதையைக் கூறியிருந்தார்.

ஈரான் அதிபர் அலுவலத்தில் தாக்குதல் நடத்திய இஸ்ரேல்.. ஓடவும் முடியாது.. ஒளியவும் முடியாது..!

ஈரான் அதிபர் அலுவலத்தில் தாக்குதல் நடத்திய இஸ்ரேல்.. ஓடவும் முடியாது.. ஒளியவும் முடியாது..!மத்திய கிழக்கில் போர் மேகங்கள் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இஸ்ரேல் ராணுவம் ஈரானின் இதய பகுதியான தெஹ்ரானில் அதிரடி வான்வழி தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது.

ஆதவ் அர்ஜுனா யாருன்னே ராகுலுக்கு தெரியாது!.. மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி.க்கு செம நக்கல்!..

ஆதவ் அர்ஜுனா யாருன்னே ராகுலுக்கு தெரியாது!.. மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி.க்கு செம நக்கல்!..திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி இடையே இழுபறி நீடித்து வரும் நிலையில் காங்கிரஸை எப்படியாவது தங்கள் பக்கம் இழுக்க வேண்டும் என தவெக முயற்சி செய்து வருகிறது..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com