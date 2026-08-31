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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (20:31 IST)

இண்டர்நெட் இல்லாமலே UPI-ல் பணம் அனுப்பலாம்!.. PhonePe புது ஆப் வந்தாச்சு!...

phonepe
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (20:33 IST)
google-news
தற்போதெல்லாம் பெரும்பாலான மக்கள் Google Pay, PhonePe  போன்ற மொபைல் ஆப்களை பயன்படுத்தி UPI கணக்கின் மூலம் பண பரிவர்த்தனையை செய்கிறார்கள்.

ஏனெனில் வங்கிக்கு சென்று பணத்தை மாற்றுவது அல்லது நெட் பேங்கிங் மூலம் சென்று பணத்தை ஒருவருக்கு அனுப்புவது என்பது மிகவும் கடினமாக இருக்கும் நிலையில் Google Pay மற்றும் PhonePe ஆகியவற்றின் மூலம் பணம் செலுத்துவது என்பது எல்லோருக்கும் மிகவும் சுலபமான ஒன்றாக இருக்கிறது. அதேநேரம் மொபைலில் நெட் இல்லாமல் இந்த சேவையை நாம் பயன்படுத்த முடியாது.

இந்நிலையில்தான் இன்டர்நெட் வசதி இல்லாமல் UPI பரிவர்த்தனை செய்ய PhonePe 123Pay என்கிற ஆப் PhonePe அறிமுகம் செய்திருக்கிறது. SMS-ஐ பயன்படுத்தி பரிவர்த்தனை செய்யும்படி இந்த ஆப் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. PhonePe போலவே கணக்குகளை நிர்வகிக்கவும் பழைய பரிவர்த்தனைகளை பார்க்கவும் முடியும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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