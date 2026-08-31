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  4. ChatGPT May Soon Let Users Lock Private Chats With PIN or Biometrics
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 31 August 2026 (11:23 IST)

ChatGPT-ல் விரைவில் உரையாடல்களை தனியாக லாக் செய்யும் வசதி.. OpenAI அறிவிப்பு..

ChatGPT
Written By: SIVA
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (11:23 IST)
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ChatGPT-ல் விரைவில் குறிப்பிட்ட உரையாடல்களை தனியாக லாக் செய்து பாதுகாக்கும் புதிய வசதி அறிமுகமாகலாம் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 
 
OpenAI இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை என்றாலும், ஆண்ட்ராய்டு செயலியின் மறைக்கப்பட்ட குறியீடுகளில் “locked chats”, “protect chats” போன்ற வார்த்தைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால் குறிப்பிட்ட உரையாடல்களுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு வழங்கும் வசதியை நிறுவனம் பரிசோதித்து வருவதாக கருதப்படுகிறது.
 
இந்த வசதி அறிமுகமானால், தனிப்பட்ட தகவல்கள், வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான விவரங்கள், நிதி சார்ந்த உரையாடல்கள் உள்ளிட்ட முக்கியமான சாட்களை PIN, கைரேகை அல்லது பயோமெட்ரிக் முறையில் பூட்டி வைக்க முடியும். சாட் வரலாற்றில் உரையாடல் தொடர்ந்து இருக்கும்; ஆனால் அதைத் திறக்க பயனர் அங்கீகாரம் தேவைப்படும்.
 
தற்போதுள்ள Temporary Chat வசதியிலிருந்து இது முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கும். Temporary Chat என்பது உரையாடலை சேமிக்காமல் இருப்பதற்கான வழி. ஆனால் Locked Chat வசதி, உரையாடலை சேமித்துக்கொண்டே அதை மற்றவர்களின் பார்வையில் இருந்து பாதுகாக்கும் வகையில் இருக்கலாம்.
 
மேலும், லாக் செய்யப்பட்ட உரையாடல்களின் தகவல்களை மற்ற சாட்களில் ChatGPT பயன்படுத்தாமல் இருக்கும் வகையில் Memory வசதியிலும் மாற்றம் கொண்டுவரப்படலாம் என மறைக்கப்பட்ட குறியீடுகள் சுட்டிக்காட்டுவதாக கூறப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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