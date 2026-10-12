3-வது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி அபார வெற்றி.. அபிஷேக் ஷர்மா அதிரடி அரைசதம்...
இந்தூரில் உள்ள ஹோல்கர் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான 3-வது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 14 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிஷேக் சர்மாவின் அதிரடி அரைசதத்தால் வலுவான அடித்தளத்தை பெற்றது. அவருக்கு ஆதரவாக இஷான் கிஷன் 37 ரன்கள் சேர்க்க, இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 223 ரன்கள் குவித்தது. தொடர்ந்து 224 ரன்கள் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியை, இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்களின் சிறப்பான கட்டுப்பாட்டால் 209 ரன்களுக்குள் கட்டுப்படுத்தி இந்தியா வெற்றி பெற்றது.
போட்டிக்கு பிறகு பேசிய இந்திய கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், "பந்துவீச்சாளர்கள் தங்களின் திட்டங்களில் மிகவும் தெளிவாகவும், நம்பிக்கையுடனும் செயல்பட்டனர். பவர்-பிளேயில் அபிஷேக் சர்மா அமைத்து கொடுத்த அதிரடி தொடக்கம் மிகவும் அற்புதமானது. தொடர்ச்சியாக விக்கெட்டுகளை இழந்தபோதிலும், போட்டியில் எதிரணியின் கையை மேலோங்க விடாமல் சிறப்பாக செயல்பட்டோம்" என்று பாராட்டினார்