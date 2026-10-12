தாராபுரம், மதுராந்தகம் எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்பு.. தவெக பலம் 109...
தமிழக அரசியலில் முதல்வர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் நாளுக்கு நாள் தனது பலத்தை அதிகரித்து வருகிறது. சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தல்களில் தவெக வேட்பாளர்கள் மரகதம் குமரவேல் மற்றும் சத்யபாமா ஆகியோர் எதிரிகளைப் பந்தாடி அபார வெற்றி பெற்றனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை தலைமை செயலகத்தில் சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் முன்னிலையில் இருவரும் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக அதிகாரப்பூர்வமாக பதவியேற்று கொண்டனர்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தவெகவின் பலம் தற்போது 109 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இந்த பதவியேற்பு விழாவில் அமைச்சர்கள் மற்றும் தவெகவில் இணைந்த முன்னணி தலைவர்கள் கலந்துகொண்டு புதிய எம்எல்ஏக்களுக்கு தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர்.
ஆட்சி பொறுப்பேற்றது முதல் முதல்வர் விஜய் வழங்கிவரும் சீரான மற்றும் வெளிப்படையான நல்லாட்சிக்கு மக்கள் மீண்டும் ஒருமுறை மிகப்பெரிய நற்சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளனர் என்பதை இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் மிக தெளிவாக உணர்த்தியுள்ளன.