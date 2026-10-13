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  4. Supreme Court Notes 14 Defects in Rahul Gandhi-Led Opposition Petition Against Election Commission
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 13 October 2026 (10:57 IST)

220 ரூபாய் நீதிமன்ற கட்டண குறைவு உள்பட 14 குறைகள்.. ராகுல் காந்தியின் மனுதாக்கலில் சட்டக்குழுவின் பிழைகள்...

ராகுல் காந்தி
Written By: SIVA
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (10:57 IST)
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தேர்தல் முறைக்கேடுகள் மற்றும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு எதிராக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் 'இந்தியா' கூட்டணி தலைவர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த மனுவில் 220 ரூபாய் நீதிமன்ற கட்டண குறைவு உட்பட 14 குறைபாடுகள் உள்ளதாக உச்ச நீதிமன்ற பதிவகம் தெரிவித்துள்ளது.
 
கூட்டணி தலைவர்கள் டெல்லியில் பிரம்மாண்ட பேரணி நடத்தி உச்ச நீதிமன்றத்தை நோக்கி சென்ற நிலையில், அவர்களின் சட்டக்குழு சார்பில் இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. காங்கிரஸின் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் தெளிவற்ற அடையாள அட்டை நகல், ஒன்பது மனுதாரர்களின் ஒப்புதல் படிவம் விடுபட்டது, சிறிய எழுத்துருக்கள் மற்றும் தெளிவற்ற பக்கங்கள் போன்றவை பிற குறைபாடுகளாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன.
 
தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள இம்மனுவில், வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த முடிவுகளின் அரசியலமைப்பு தன்மையை ஆய்வு செய்ய வேண்டும், பொறுப்பான அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மற்றும் சுதந்திரமான குழுவின் தணிக்கை வேண்டும் போன்ற 10 முக்கிய கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. 
 
தற்போதைக்கு இக்குறைபாடுகளைச் சரிசெய்த பிறகே மனு விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்படும்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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