5 பொருட்களை அறிமுகம் செய்த ஆப்பிள் நிறுவனம்.. மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் விலை ரூ. 4.50 லட்சமா?
ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது பிரம்மாண்டமான புதிய தயாரிப்பு வெளியீட்டு நிகழ்வில் ஐபோன் 18 ப்ரோ, நிறுவனத்தின் முதல் மடிக்கக்கூடிய போனான ஐபோன் டியோ, ஏர்பாட்ஸ் 5, ஆப்பிள் வாட்ச் சீரிஸ் 12 மற்றும் ஆப்பிள் வாட்ச் அல்ட்ரா 4 ஆகிய ஐந்து புதிய சாதனங்களை இந்திய சந்தைக்காக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இதன் விலை விவரங்களின்படி, ஐபோன் 18 ப்ரோ தொடக்க விலை ரூ. 1,64,900 என்றும், ஐபோன் 18 ப்ரோ மேக்ஸ் ரூ. 1,79,900 என்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முதல் மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் டியோ விலை ரூ. 2,99,900-ல் தொடங்கி அதன் டாப் எண்ட் மாடல் ரூ. 4,49,900 வரை விற்கப்படுகிறது. இந்த புதிய ஃபோல்டபிள் போன் 7.6 இன்ச் இன்னர் டிஸ்ப்ளே மற்றும் A20 ப்ரோ சிப் வசதியுடன் களமிறங்குகிறது.
மேலும், புதிய ஏர்பாட்ஸ் 5 விலை ரூ. 14,900 முதல் தொடங்குகிறது. ஸ்மார்ட்வாட்ச் வரிசையில், ஆப்பிள் வாட்ச் சீரிஸ் 12 விலை ரூ. 56,900-லிருந்து தொடங்குகையில், கரடுமுரடான பயன்பாட்டிற்கான ஆப்பிள் வாட்ச் அல்ட்ரா 4 விலை ரூ. 1,09,900 என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேம்பட்ட கேமரா அம்சங்கள், புதிய ஹெல்த் சென்சிங் சிஸ்டம் மற்றும் ஏஐ தொழில்நுட்பங்களுடன் வரும் இந்தச் சாதனங்கள் ஆப்பிள் பிரியர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
Edited by Siva