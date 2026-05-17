  4. Finances at Your Fingertips: ChatGPT Launches Bank-Linked AI Financial Advisor
இனிமேல் நிதி ஆலோசகர் தேவையில்லை. வந்துவிட்டது ChatGPT Finances.. அசத்தல் அறிமுகம்..!

Publish: Sun, 17 May 2026 (08:00 IST) Updated: Sun, 17 May 2026 (06:14 IST)
செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் உலகப் புகழ்பெற்ற OpenAI நிறுவனம், பயனர்களின் நிதி மேலாண்மையை எளிதாக்க 'ChatGPT Finances' என்ற புதிய செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த செயலியின் மிக முக்கிய அம்சம், பயனர்கள் தங்களது வங்கி கணக்குகளை இதனுடன் பாதுகாப்பாக இணைத்துக் கொள்ள முடியும் என்பதாகும்.
 
இதன் மூலம், உங்களின் வருமானம், மாதாந்திர செலவுகள், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள் ஆகியவற்றை இந்த ஏஐ செயலி துல்லியமாக பகுப்பாய்வு செய்கிறது. நீங்கள் எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு அதிக பணம் செலவழிக்கிறீர்கள் என்பதை கண்டறிந்து, தேவையில்லாத செலவுகளைக் குறைக்க இது சிறந்த ஆலோசனைகளை வழங்கும். மேலும், உங்களது நிதி இலக்குகளுக்கு ஏற்ப உதாரணமாக வீடு வாங்குவது அல்லது கடன் அடைப்பது ஆகிய பிரத்யேக சேமிப்பு திட்டங்களையும் இது வடிவமைத்துத் தருகிறது.
 
வங்கி கணக்குகளை இணைப்பதால் பாதுகாப்பு குறித்த கவலை எழலாம். ஆனால், பயனர்களின் தரவுகள் மற்றும் வங்கி விவரங்கள் உயர்தர Encryption தொழில்நுட்பம் மூலம் முற்றிலும் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும் என்று OpenAI உறுதியளித்துள்ளது.
 
இனி உங்களுக்கென தனியாக ஒரு நிதி ஆலோசகர் தேவையில்லை; உங்கள் மொபைலில் இருக்கும் ChatGPT Finances செயலியே அந்த வேலையை கச்சிதமாகச் செய்யும். பட்ஜெட் போடுவது முதல் எதிர்கால முதலீடு வரை அனைத்திற்கும் வழிகாட்ட இந்த செயலி ஒரு சிறந்த துணையாக இருக்கும்.
 
