வசூலில் அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட்கேம் சாதனயை முறியடித்த ஸ்பைடர்மேன் பிராண்ட் நியூ டே!..
ஸ்பைடர் மேன் திரைப்படங்களுக்கு உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக ஸ்பைடர் மேன் திரைப்படங்களை குழந்தைகள் மிகவும் விரும்பி பார்க்கிறார்கள். அதனால்தான் கடந்த பல வருடங்களாகவே தொடர்ச்சியாக ஸ்பைடர்மேன் திரைப்படங்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது.
ஸ்பைடர் மேன் திரைப்படங்களுக்கு உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் இருப்பதால் பல மொழிகளிலும் இந்த படங்கள் டப் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அப்படி நேற்று வெளியான திரைப்படம்தான் ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே. இந்த திரைப்படம் இந்தியாவில் தமிழ், தெலுங்கு, ஆங்கிலம், ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகியிருக்கிறது.
நேற்று வெளியான இந்த திரைப்படம் இந்தியாவில் ஒரே நாளில் ரூ.72.44 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. இதன்மூலம் இதுவரை முதல் இடத்தில் இருந்த அவெஞ்சர்ஸ் என்ட்கேம் படத்தின் சாதனையை இந்த திரைப்படம் முறியடித்துள்ளது. இந்தியாவில் வெளியன ஹாலிவுட் படத்தின் மிகப்பெரிய முதல் நாள் வசூல் என்ற புதிய சாதனையை இந்த படம் பெற்றுள்ளது.
நேற்று வெளியான இந்த திரைப்படம் இந்தியாவில் ஒரே நாளில் ரூ.72.44 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. இதன்மூலம் இதுவரை முதல் இடத்தில் இருந்த அவெஞ்சர்ஸ் என்ட்கேம் படத்தின் சாதனையை இந்த திரைப்படம் முறியடித்துள்ளது. இந்தியாவில் வெளியன ஹாலிவுட் படத்தின் மிகப்பெரிய முதல் நாள் வசூல் என்ற புதிய சாதனையை இந்த படம் பெற்றுள்ளது.