பிக் பாஸ் சீசன் 10: 50 வது நாளில் அதிர்ச்சி எவிக்ஷன்... பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய பெண் போட்டியாளர்?
விஜய் தொலைக்காட்சியின் பிரபல ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியான பிக் பாஸ் சீசன் 10 வெற்றிகரமாக 7 வாரங்களை நிறைவு செய்து 50-வது நாளை எட்டியுள்ளது. இந்நிலையில், இந்த வார இறுதியில் பிக் பாஸ் வீட்டிலிருந்து யார் வெளியேற்றப்படுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்த சூழலில், காமன்மேன் பிரதிநிதியாக களமிறங்கிய ஷமா எவிக்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்த வார நாமினேஷன் பட்டியலில் ஷமா, முத்தழகி, அக்ஷிதா, மற்றும் அஸ்மிதா ஆகியோர் இடம்பெற்றிருந்தனர். இவர்களில் குறைந்த வாக்குகளை பெற்றதால் ஷமா வெளியேற்றப்படும் நிலை உருவானது.
பிக் பாஸ் போட்டியில் வென்று அவரிடம் இருந்த 'எவிக்ஷன் விலக்கு டிக்கெட்டை' அவர் பயன்படுத்தியிருந்தால் இந்த வாரம் தப்பித்திருக்கலாம். ஆனால், தொகுப்பாளர் ரம்யா கிருஷ்ணனிடம் அந்த டிக்கெட்டை இப்போது பயன்படுத்த விரும்பவில்லை என கூறிவிட்டதால், அவர் எதிர்பாராத விதமாக வெளியேறினார்.
பிக் பாஸ் வீட்டில் அனைவரிடமும் வம்பிழுக்கும் ஜேசனை எதிர்த்து நேருக்கு நேர் தைரியமாக பேசிய ஷமாவின் வெளியேற்றம் ஜேசன் ஆதரவாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளித்தாலும், ஒரு சிறந்த போட்டியாளரை பிக் பாஸ் தவறவிட்டுவிட்டது என்று பல ரசிகர்கள் வருத்தம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.