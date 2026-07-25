  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. ஹாலிவுட்
  4. the odyssey movie collected hundred crores india
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 25 July 2026 (10:33 IST)

இந்தியாவில் 100 கோடி வசூலை அள்ளிய The Odyssey!.. உலகம் முழுவதும் வசூல் என்ன?..

odyssey
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (10:34 IST)
google-news
ஹாலிவுட்டில் முக்கியமான இயக்குனராக பார்க்கப்படுபவர் கிறிஸ்டோபர் நோலன். வித்தியாசமான கதைகளை கையிலெடுத்து அதில் பரிசோதனை முயற்சிகளை செய்து பார்ப்பவர் இவர். இவரின் திரைப்படங்களுக்கு உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். இவர் இயக்கிய இன்செப்ஷன், இன்ஸ்டர்செல்லர் போன்ற திரைப்படங்கள் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

இந்நிலையில்தான் கிரேக்க காப்பியமான ஒடிசி நாவலை அடிப்படையாக வைத்து இவர் இயக்கிய தி ஒடிசி திரைப்படம் கடந்த 17ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியானது. இந்தியாவில் இந்த படம் தெலுங்கு, ஹிந்தி, தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் டப் செய்யப்பட்டு வெளியானது..

இந்த திரைப்படம் வெளியாகி ஒரு வாரத்தில் இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.100 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்திருக்கிறது. அதேபோல் உலகம் முழுவதும் இந்த திரைப்படம் ரூ.3206 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. கிறிஸ்டோபர் நோலன் இந்த திரைப்படத்தை ஐ மேக்ஸ் 70mm கேமராவில் எடுத்திருந்தார். அதை முழுமையாக உணர உலகத்தில் 41 தியேட்டர்கள் மட்டுமே இருக்கின்றன. இந்தியாவில் Imax 70mm தியேட்டர்கள் இல்லை. ஆனாலும் ரசிகர்கள் மிகவும் ஆர்வத்துடன் இந்த படத்தை கண்டு ரசித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
பேமெண்ட் கொடுக்காமல் ஒடிசி படத்தை ரிலீஸ் செய்துட்டாங்க... கிறிஸ்டோபர் நோலன் மீது குற்றச்சாட்டு...

பேமெண்ட் கொடுக்காமல் ஒடிசி படத்தை ரிலீஸ் செய்துட்டாங்க... கிறிஸ்டோபர் நோலன் மீது குற்றச்சாட்டு...

பேமெண்ட் கொடுக்காமல் ஒடிசி படத்தை ரிலீஸ் செய்துட்டாங்க... கிறிஸ்டோபர் நோலன் மீது குற்றச்சாட்டு...இயக்குநர் கிறிஸ்டோபர் நோலன் இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள 'தி ஒடிசி' திரைப்படம் உலகளவில் வசூல் சாதனை படைத்து வரும் நிலையில், படப்பிடிப்பின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட வைக்கிங் கப்பல் சேதமடைந்த விவகாரம் தற்போது சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.

ஜனநாயகன் படத்துல என் காட்சியை நீக்கிட்டாங்க.. கண்ணீர் விட்டு அழுத பிரபல நடிகை...

ஜனநாயகன் படத்துல என் காட்சியை நீக்கிட்டாங்க.. கண்ணீர் விட்டு அழுத பிரபல நடிகை...தமிழ் சின்னத்திரை நடிகை ஆனந்தி அஜய், தமிழக முதல்வர் தளபதி விஜய் நடிப்பில் வெளியான 'ஜன நாயகன்' படத்தில் நடித்துள்ளார். இத்திரைப்படத்தில் விஜய்யுடன் நடிக்கும் தனது நீண்ட நாள் கனவு நனவாகியதாக அவர் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் இருந்த நிலையில், படம் வெளியானபோது தனது காட்சிகள் அனைத்தும் எடிட்டிங்கில் நீக்கப்பட்டதை கண்டு கண்ணீர் விட்டுள்ளார்.

கூலி சாதனையை நெருங்க முடியாத ஜனநாயகன்

கூலி சாதனையை நெருங்க முடியாத ஜனநாயகன்தமிழக அரசியல் களத்தில் முதலமைச்சராக முத்திரை பதித்துள்ள தளபதி விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமான ஜன நாயகன் நேற்று திரையரங்குகளில்

ஜனநாயகன் முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

ஜனநாயகன் முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நடுவே, 'தளபதி' விஜய்யின் திரைப்பயணத்தின் கடைசி திரைப்படமான ஜன நாயகன் நேற்று(ஜூலை 23) உலகமெங்கும்

விஜய்னா வசூல்தான்!.. ஜன நாயகன் முதல் நாள் கலெக்‌ஷன் அப்டேட்!..

விஜய்னா வசூல்தான்!.. ஜன நாயகன் முதல் நாள் கலெக்‌ஷன் அப்டேட்!..நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஆகிவிட்டநிலையில் அவர் கடைசியாக நடித்த திரைப்படமான ஜன நாயகன் நேற்று உலகமெங்கும் வெளியானது