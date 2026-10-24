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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 24 October 2026 (15:49 IST)

40 வருஷம் கழித்து ரஜினி செம ஹேப்பி!.. ஃபேன்ஸுடன் படம் பார்த்த ஜெயிலர்!..

rajinikanth
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (15:51 IST)
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சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கி ரஜினி நடித்துள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் கடந்த 15ம் தேதி வெளியாகி சூப்பர் ஹிட் அடித்திருக்கிறது. இதுவரை இந்த திரைப்படம் ரூ.600 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து விட்டதாக செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது.

இந்நிலையில், ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தை ரஜினி ரசிகர்களுடன் பார்த்து ரசித்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. ரஜினி ரசிகர்களுடன் படம் பார்த்து 40 வருடங்களுக்கும் மேல் ஆகிவிட்டது. இந்நிலையில்தான் சென்னை வேளச்சேரி பீனிக்ஸ் மால் ஐநாக்ஸ் திரையரங்கில் நேற்று இரவு ரசிகர்களுடன் அமர்ந்து ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தை ரஜினி பார்த்து ரசித்திருக்கிறார்.

அப்போது ரஜினியுடன் அவரின் பேரன்கள் இரண்டு பேர், இயக்குனர் நெல்சன் மற்றும் அனிருத் ஆகியோரும் படத்தை ரசிகர்களுடன் பார்த்து ரசித்தனர். இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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