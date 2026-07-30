கேங்ஸ்டராக லோகேஷ் கனகராஜ்!.. இரத்தம் தெறிக்கும் DC டிரெய்லர் வீடியோ!..
ராக்கி, சாணி காயிதம், கேப்டன் மில்லர் ஆகிய படங்களை இயக்கிய அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம் டிசி. இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கிறது.
இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார். இந்த படத்திற்கு அனிருத் கொடுத்துள்ள தீம் மியூசிக் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இந்த படத்தில் வாமிகா கப்பி என்பவர் கதாநாயகியாக நடித்திருக்கிறார்.
இந்நிலையில்தான், இந்ந இந்த படத்தின் டிரைலர் வீடியோ தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. வழக்கம்போல் அருண் மாதேஸ்வரன் படங்களில் இடம் பெற்றிருக்கும் அதிக வன்முறை காட்சிகளும், துப்பாக்கி சுடும் காட்சிகளும் இந்த படத்திலும் இடம் பெற்றிருக்கிறது. டிசி திரைப்படம் வருகிற ஆகஸ்டு 7ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
இந்நிலையில்தான், இந்ந இந்த படத்தின் டிரைலர் வீடியோ தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. வழக்கம்போல் அருண் மாதேஸ்வரன் படங்களில் இடம் பெற்றிருக்கும் அதிக வன்முறை காட்சிகளும், துப்பாக்கி சுடும் காட்சிகளும் இந்த படத்திலும் இடம் பெற்றிருக்கிறது. டிசி திரைப்படம் வருகிற ஆகஸ்டு 7ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.