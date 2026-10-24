ரெண்டரை மணி நேரம் ரெண்டு வருஷம் மாதிரி இருக்கு! – 418 படத்தை பங்கமாக கலாய்த்த புளூசட்டை மாறன்
பிரசாந்த் நீல் வழங்கியுள்ள ஹாரர் திரைப்படமான 418 நேற்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. மிகவும் பயமுறுத்தக்கூடிய பேய் படம் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் வெளியான இப்படம் குறித்து பிரபல திரைப்பட விமர்சகரும் யூடியூபருமான புளூசட்டை மாறன் தனது பாணியில் விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ளார்.
படத்தின் தொடக்கத்தில் ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி காட்டப்படுகிறது. அங்கு நடைபெறும் அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் காரணமாக கல்லூரியின் ஹாஸ்டல் மூடப்படுகிறது. சில ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் அந்த ஹாஸ்டல் மீண்டும் திறக்கப்பட்டு, மாணவர்களுக்கான விடுதியாக மாற்றப்படுகிறது.
அப்போது மாணவர்களுக்கு இரண்டு முக்கிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்தை ஹாஸ்டலுக்குள் அனுமதிக்கக்கூடாது என்பதுடன் 418-வது அறையின் பக்கம் மட்டும் யாரும் செல்லக்கூடாது என எச்சரிக்கப்படுகிறது. ஆனால் அந்த எச்சரிக்கையை மீறி ஒரு பெண்ணை 418 அறை இருக்கும் பகுதிக்கு அழைத்துச் செல்கின்றனர். அதன் பின்னர் என்ன நடக்கிறது என்பதையே மையமாக வைத்து கதை நகர்கிறது. 418 திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற ஹாரர் காட்சிகளைப் பார்த்து சென்சார் அதிகாரிகளே பயந்துவிட்டதாகவும், அதனால் சில காட்சிகளின் தீவிரத்தைக் குறைத்து மீண்டும் சமர்ப்பித்த பின்னரே படத்தை முழுமையாக பார்த்ததாகவும் வெளியீட்டுக்கு முன்பு தகவல்கள் பரவின.
இந்த விளம்பரமே படத்தின் மீது மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியதாகக் குறிப்பிடும் புளூசட்டை மாறன், படம் பார்த்த பிறகு அந்த எதிர்பார்ப்பு முற்றிலும் பொய் என விமர்சித்துள்ளார்.
இப்படம் குறித்து அவர் தனது யூடியூப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில் பயங்கரமான பேய் படம் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் படத்தில் வரும் பேயே மிகவும் சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறது. ஒருவரைக் கொல்ல வேண்டும் என்றால்கூட மெதுவாக நடந்து வருகிறது. கையில் சிக்கியவர்களைக் கூட உடனடியாக எதுவும் செய்வதில்லை என தனது வழக்கமான நையாண்டி பாணியில் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
418-வது அறையின் பின்னணியில் என்ன மர்மம் இருக்கிறது என்ற எதிர்பார்ப்பை படம் தொடர்ந்து ஏற்படுத்தினாலும், அதன் முக்கிய காரணத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்வதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். ஒரு குறிப்பிட்ட தேவைக்காக கதையில் இடம்பெறும் கதாபாத்திரம் சாமியை நாடுவதும், அதற்குப் பதிலாக ஒரு நிபந்தனை விதிக்கப்படுவதும்தான் கதையின் முக்கியப் பகுதியாக இருப்பதாகக் கூறிய அவர், எளிதாக சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை தேவையில்லாமல் நீட்டித்திருப்பதாக விமர்சித்தார்.
ரெண்டரை மணி நேரம் படம் பார்த்தால் ரெண்டு வருஷம் ஓடியது மாதிரி இருக்கிறது என படத்தின் திரைக்கதை மற்றும் நீளத்தையும் புளூசட்டை மாறன் கலாய்த்துள்ளார்.
படத்தில் இசை மட்டுமே அருமையாக உள்ளது எனக் குறிப்பிட்டுள்ள அவர், ஹாரர் காட்சிகளைவிட படத்தின் ஒலி அமைப்புதான் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதாக தெரிவித்துள்ளார்.
படம் முழுவதும் 418 பக்கம் போயிடாதீங்க என்ற எச்சரிக்கை தொடர்ந்து இடம்பெறுவதை சுட்டிக்காட்டிய புளூசட்டை மாறன், அதையே தனது இறுதி விமர்சனமாக மாற்றியுள்ளார்.
படத்துல அவங்க அடிக்கடி 418 பக்கம் போயிடாதீங்க ன்னு சொல்றாங்க. நானும் அதையேதான் சொல்றேன்... 418 பக்கம் போய்றவே போய்றாதீங்க என்று தனது பாணியில் படத்தை விமர்சித்துள்ளார் புளூசட்டை மாறன்.