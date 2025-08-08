வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025
Written By vinoth
Last Updated : வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025 (08:20 IST)

நீங்கள் நம்பர் 1 பவுலராக இருக்கும்போது போட்டியை வென்று கொடுக்க வேண்டும் – பும்ரா குறித்து முன்னாள் வீரர் கருத்து!

இந்திய அணியின் நட்சத்திர பவுலரான பும்ரா, பவுலிங் யூனிட்டின் முதுகெலும்பாக உள்ளார். ஆனால் அவருக்கு ஏற்பட்டுள்ள காயம் மற்றும் முதுகுவலிப் பிரச்சனைகள் காரணமாக அவரால் தொடர்ந்து போட்டிகளில் விளையாட முடியவில்லை. அவரது காயங்களுக்குக் காரணம் அவரின் தனித்துவமான பந்து வீசும்முறைதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பும்ரா சிறப்பாக பந்துவீசி விக்கெட்களைக் கைப்பற்றினாலும் அவர் இருக்கும் போட்டிகளில் இந்திய அணி தோல்விகளையேப் பெறுகிறது.  பும்ராவின் டெஸ்ட் அறிமுகத்துக்குப் பிறகு அவர் விளையாடியுள்ள 46 டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்திய அணி 20 போட்டிகளில் வெற்றியும் 22 போட்டிகளில் தோல்வியும் 4 போட்டிகளில் டிராவும் பெற்றுள்ளது. இதில் வெற்றி சதவீதம் 43. அதே நேரம் பும்ராவின் அறிமுகத்துக்குப் பிறகு அவர் இல்லாத 27 போட்டிகளில் 19ல் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதன் வெற்றி சதவீதம் 70. ஆனால் பும்ரா இல்லாத போட்டிகள் பெரும்பாலும் இந்தியாவில் நடந்தவை என்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் போன்ற பலமில்லாத அணிகளோடு நடந்த போட்டிகள் என்பதும் கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கது.

இங்கிலாந்து தொடரிலும் அவர் விளையாடிய மூன்று போட்டிகளில் இந்திய அணி வெற்றி பெறவில்லை. அவர் விளையாடாத மற்றபோட்டிகளில்தான் இந்தியா வெற்றி பெற்றது. இந்நிலையில் இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் இர்ஃபான் பதான் இது குறித்து பேசும்போது “நீங்கள் மூத்த வீரராக இருக்கும்போது நிறைய பொறுப்புகள் உள்ளன.  பும்ரா விளையாடிய போட்டிகளில் அவர் சிறப்பாகவே செயல்பட்டார். ஆனால் நீங்கள் நம்பர் 1 பவுலராக இருக்கும்போது போட்டிகளை வென்று கொடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ஆனால் பும்ராவின் செயல்பாடு அந்த அளவுக்கு இல்லை” எனக் கூறியுள்ளார்.

பி.சி.சி.ஐ-க்கு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்திலிருந்து விலக்கு.. புதிய மசோதாவால் பரபரப்பு..!

பி.சி.சி.ஐ-க்கு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்திலிருந்து விலக்கு.. புதிய மசோதாவால் பரபரப்பு..!தேசிய விளையாட்டு நிர்வாக மசோதாவில் அரசாங்கம் சில திருத்தங்களை செய்துள்ளதால், இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் வரம்பிலிருந்து விலக்கு பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. இந்த மசோதா தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மீண்டும் டெஸ்ட் மற்றும் டி 20 அணியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்!.

மீண்டும் டெஸ்ட் மற்றும் டி 20 அணியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்!.ஆண்டர்சன் டெண்டுல்கர் கோப்பைத் தொடரை சமனில் முடித்து திரும்பிய இந்திய அணி அடுத்த செப்டம்பர் மாதம் ஆசியக் கோப்பை தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இந்த ஆண்டு ஆசியக் கோப்பை தொடர் டி 20 வடிவில் நடக்கவுள்ளது செப்டம்பர் மாதம் 6 ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது.

பும்ரா இல்லாத போட்டிகளில் எல்லாம் இந்தியா வெற்றி பெறுகிறதா? சச்சின் சொல்வது என்ன?

பும்ரா இல்லாத போட்டிகளில் எல்லாம் இந்தியா வெற்றி பெறுகிறதா? சச்சின் சொல்வது என்ன?இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இல்லாத போட்டிகளில் இந்தியா வெற்றி பெறுவதாக சிலர் விமர்சனம் செய்த நிலையில், சச்சின் டெண்டுல்கர் அந்த விமர்சனங்களுக்கு காட்டமாக பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

சாம்சன் எங்கயும் போகலியாம்… சென்னை ரசிகர்கள் ஆர்வத்தைக் கிளப்பி இப்படி பண்ணிட்டாங்களே!

சாம்சன் எங்கயும் போகலியாம்… சென்னை ரசிகர்கள் ஆர்வத்தைக் கிளப்பி இப்படி பண்ணிட்டாங்களே!இந்த சீசன் ஐபிஎல் தொடரில் மோசமான வெற்றிகளைப் பெற்று ப்ளே ஆஃப்க்குத் தகுதி பெறாத அணியாக பின்னடைவை சந்தித்தது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ். அந்த அணியின் சஞ்சு சாம்சன் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்று வழிநடத்தினாலும் இந்த தொடரில் காயம் காரணமாக நான்கு போட்டிகளில் அவருக்குப் பதிலாக ரியான் பராக்தான் கேப்டனாக செயல்பட்டார்.

தொடர்நாயகன் விருதுக்கு ரூட்தான் சரியானவர்… கம்பீரின் முடிவில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை- ஹார் ப்ரூக்!

தொடர்நாயகன் விருதுக்கு ரூட்தான் சரியானவர்… கம்பீரின் முடிவில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை- ஹார் ப்ரூக்!பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆண்டர்சன் –டெண்டுல்கர் டெஸ்ட் தொடர் மிகவும் பரபரப்புடன் ஒரு டி20 தொடர் போல விறுவிறுப்பாக நடந்து முடிந்துள்ளது. இரு அணிகளும் தலா 2 போட்டிகளை வென்று தொடர் சமனில் முடிந்துள்ளது. மூத்த வீரர்கள் இல்லாத இந்திய அணி இந்த தொடரை சமனில் முடித்ததே பெரிய விஷயமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

Webdunia
