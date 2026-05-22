  4. IPL 2026 Reaches Climax As RCB, GT, And SRH Qualify For Playoffs While CSK Suffers Big Loss
Last Updated : Friday, 22 May 2026 (09:52 IST)

சிஎஸ்கே படுதோல்வி.. பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பறிபோனது.. அடுத்த சுற்றுக்கு செல்லும் 4 அணிகள் எவை எவை?

ஐபிஎல் 2026
டாடா ஐபிஎல் 2026 டி-20 கிரிக்கெட் தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பான இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. நடப்பு தொடரின் லீக் சுற்றுகள் முடிவுக்கு வரும் நிலையில், ப்ளே ஆஃப் சுற்றுக்கான தகுதிப் போட்டிகள் சூடுபிடித்துள்ளன. 
 
இதுவரை விளையாடிய போட்டிகளின் அடிப்படையில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் , மும்பை இந்தியன்ஸ்  உள்ளிட்ட 3 அணிகள் அதிகாரப்பூர்வமாக லீக் சுற்றுடன் வெளியேறியுள்ளன. அதே நேரத்தில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு , குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் ஆகிய 3 அணிகள் தங்களின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் ப்ளே ஆஃப் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளன.
 
முன்னதாக நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான லீக் போட்டி ஒன்றில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி அபார வெற்றி பெற்றது. முதலில் பேட்டிங் செய்த குஜராத் அணி 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 229 ரன்கள் குவித்தது. கடினமான இலக்கை துரத்திய சிஎஸ்கே அணி பேட்டிங்கில் சொதப்பி, 140 ரன்களுக்குள் சுருண்டு படுதோல்வியைச் சந்தித்தது. இந்தத் தோல்வியால் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை சிஎஸ்கேவும் இழந்தது.
 
தற்போது ப்ளே ஆஃப் சுற்றின் எஞ்சிய கடைசி இடத்தைப் பிடிப்பதற்காக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் , பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் ஆகிய அணிகளுக்கு இடையே புள்ளிகள் பட்டியலில் கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. இதனால் வரவிருக்கும் கடைசி லீக் போட்டிகள் கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 
Edited by Siva
சிஎஸ்கேவுக்கு இன்று கடைசி லீக் போட்டி.. ஜெயித்தாலும் பிளே ஆஃப் செல்ல முடியுமா?ஐபிஎல் தொடரின் 66-ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் வியாழக்கிழமை மோதவுள்ளன. இரு அணிகளுக்கும் இதுவே நடப்பு தொடரின் கடைசி லீக் ஆட்டமாகும்.

வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் வரலாற்றுச் சாதனை: கிரிக்கெட் உலகமே வியப்பு!ஐபிஎல் 2026 கிரிக்கெட் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் இளம் நட்சத்திரம் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, உலக கிரிக்கெட் வரலாற்றில் யாராலும் எளிதில் முறியடிக்க முடியாத சாதனையை படைத்துள்ளார்.

முதல்முறையாக சென்னையில் ஆஸ்திரேலியாவின் புகழ்பெற்ற பிக் பாஷ் டி20 லீக் போட்டி.. கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் குஷி..!கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த செய்தியாக, ஆஸ்திரேலியாவின் புகழ்பெற்ற டி20 லீக் தொடரான பிக் பாஷ் லீக் தொடரின் தொடக்க ஆட்டம் வரும் டிசம்பர் 2026-ல் சென்னையில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க சேப்பாக்கம் எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சர்வதேச அளவில் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு வெளியே பிக் பாஷ் போட்டியொன்று நடைபெற இருப்பது இதுவே முதல்முறையாகும்.

தொடர்ச்சியாக 5 போட்டிகளில் தோல்வி.. பஞ்சாப் அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் கூறும் காரணம் என்ன தெரியுமா?ஐபிஎல் 2026 தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக 5 போட்டிகளில் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான சமீபத்திய தோல்விக்குப் பிறகு, பஞ்சாப் அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் தனது கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். தோல்விக்குச் சாக்குப்போக்குகளைத் தேட விரும்பவில்லை என்று அவர் வெளிப்படையாகக் கூறியுள்ளார்.

கேப்டன் ஆனார் திலக் வர்மா.. முத்தரப்பு தொடருக்கு இந்திய அணி அறிவிப்பு..இலங்கை, இந்தியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளின் 'ஏ' அணிகளுக்கு இடையேயான ஒருநாள் கிரிக்கெட் முத்தரப்பு தொடருக்கான இந்திய ஏ அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.