  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. allu arjun travel in normal flight not private jet
Written By
Last Modified: Wednesday, 27 May 2026 (19:36 IST)

பிரைவேட் ஜெட் வேண்டாம்!. அல்லு அர்ஜூன் காட்டும் எளிமை.. தயாரிப்பாளர் ஷாக்!...

allu arjun
Publish: Wed, 27 May 2026 (19:36 IST) Updated: Wed, 27 May 2026 (19:38 IST)
google-news
தெலுங்கில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அல்லு அர்ஜுன். பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும் இவர் நடிப்பில் வெளியான புஷ்பா, புஷ்பா 2 ஆகிய படங்கள் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இந்த இரண்டு படங்களும் அல்லு அர்ஜூனை பேன் இண்டியா நடிகராக மாற்றியுள்ளது. அதிலும், புஷ்பா 2 திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 1800 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது.

புஷ்பா 2-வுக்கு பின் அட்லி இயக்கத்தில் ராக்கா என்கிற படத்தில் அல்லு அர்ஜுன் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை ஹாலிவுட் கலைஞர்களோடு சேர்ந்து உருவாக்கி வருகிறார் அட்லி. இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது. படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில்தான், ஒரு முக்கிய செய்தி வெளியே கசிந்திருக்கிறது.

ஹைதராபாத் மற்றும் மும்பை இடையே ராக்கா படத்தின் ஷூட்டிங் நடந்து வருகிறது. எனவே, அங்கும் இங்கும் சென்றுவர அல்லு அர்ஜூனுக்கு பிரைவேட் ஜெட்டை சன் பிக்சர்ஸ் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. ஆனால், அதை ஏற்க மறுத்து சாதாரண விமானத்திலேயே பயணம் செய்கிறாராம்.

பிரைவேட் ஜெட் வேண்டாம்!. அல்லு அர்ஜூன் காட்டும் எளிமை.. தயாரிப்பாளர் ஷாக்!...

பிரைவேட் ஜெட் வேண்டாம்!. அல்லு அர்ஜூன் காட்டும் எளிமை.. தயாரிப்பாளர் ஷாக்!...தெலுங்கில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அல்லு அர்ஜுன்.

வேள்பாரிக்கு முன்பு ஒரு பக்கா ஆக்‌ஷன் படம்!.. ஷங்கர் போடும் பிளான்!..

வேள்பாரிக்கு முன்பு ஒரு பக்கா ஆக்‌ஷன் படம்!.. ஷங்கர் போடும் பிளான்!..ஜென்டில்மேன், முதல்வன், காதலன், இந்தியன், ஜீன்ஸ், அந்நியன், பாய்ஸ் உள்ளிட்ட பல படங்களையும் இயக்கி இந்திய சினிமா அளவில் கவனம் ஈர்த்தவர் ஷங்கர்.

என் உண்மையான பேரு அர்ஜூன் இல்ல!.. ஆக்‌ஷன் கிங் சொன்ன பிளாஷ்பேக்!..

என் உண்மையான பேரு அர்ஜூன் இல்ல!.. ஆக்‌ஷன் கிங் சொன்ன பிளாஷ்பேக்!..40 வருடங்களுக்கு மேல் தமிழ் சினிமாவில் நடித்து வருபவர் ஆக்சன் கிங் அர்ஜுன். இவரின் சொந்த மாநிலம் கர்நாடகா. தாய்மொழி கன்னடம்.

Arasan: அரசன் ஷூட்டிங் நடக்குதா இல்லையா?.. புது அப்டேட்!...

Arasan: அரசன் ஷூட்டிங் நடக்குதா இல்லையா?.. புது அப்டேட்!...வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடிக்க துவங்கிய திரைப்படம் அரசன். இந்த படத்தை கலைப்புலி தாணு தயாரித்து வருகிறார்.

சிம்பு நடிக்கும் புதிய படம்!.. அரசன் எப்போ ரிலீஸ்?!. பரபர அப்டேட்!..

சிம்பு நடிக்கும் புதிய படம்!.. அரசன் எப்போ ரிலீஸ்?!. பரபர அப்டேட்!..கோலிவுட்டில் முக்கிய நடிகராக வலம் வருபவர் சிம்பு. தற்போது வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் அரசன் படத்தில் நடித்து வருகிறார் சிம்பு.