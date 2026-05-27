தொடர்புடைய செய்திகள்
- AA23 படத்தில் அல்லு அர்ஜூனுக்கு ஜோடி அவரா?!.. ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய லோகேஷ் கனகராஜ்..
- அட்லி - அல்லு அர்ஜூன் படம் முடிவதற்குள் கர்ப்பம்.. ஆக்சன் காட்சிகளில் நடிப்பாரா தீபிகா படுகோன்?
- அழகிய பெண் குழந்தைக்கு தந்தையானார் அட்லி - குவியும் வாழ்த்துக்கள்!
- அட்லீயின் ‘ராக்கா’.. அல்லு அர்ஜூனை விட தீபிகாவுக்கு 7 மடங்கு சம்பளம் குறைவா? ராஷ்மிகாவுக்கு எவ்வளவு?
- ராக்கா அப்டினா என்ன?.. ஹாலிவுட் ஸ்டைலில் மிரட்டும் அட்லி - அல்லு அர்ஜுன்!...
பிரைவேட் ஜெட் வேண்டாம்!. அல்லு அர்ஜூன் காட்டும் எளிமை.. தயாரிப்பாளர் ஷாக்!...
தெலுங்கில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அல்லு அர்ஜுன். பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும் இவர் நடிப்பில் வெளியான புஷ்பா, புஷ்பா 2 ஆகிய படங்கள் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இந்த இரண்டு படங்களும் அல்லு அர்ஜூனை பேன் இண்டியா நடிகராக மாற்றியுள்ளது. அதிலும், புஷ்பா 2 திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 1800 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது.
புஷ்பா 2-வுக்கு பின் அட்லி இயக்கத்தில் ராக்கா என்கிற படத்தில் அல்லு அர்ஜுன் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை ஹாலிவுட் கலைஞர்களோடு சேர்ந்து உருவாக்கி வருகிறார் அட்லி. இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது. படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில்தான், ஒரு முக்கிய செய்தி வெளியே கசிந்திருக்கிறது.
ஹைதராபாத் மற்றும் மும்பை இடையே ராக்கா படத்தின் ஷூட்டிங் நடந்து வருகிறது. எனவே, அங்கும் இங்கும் சென்றுவர அல்லு அர்ஜூனுக்கு பிரைவேட் ஜெட்டை சன் பிக்சர்ஸ் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. ஆனால், அதை ஏற்க மறுத்து சாதாரண விமானத்திலேயே பயணம் செய்கிறாராம்.
புஷ்பா 2-வுக்கு பின் அட்லி இயக்கத்தில் ராக்கா என்கிற படத்தில் அல்லு அர்ஜுன் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை ஹாலிவுட் கலைஞர்களோடு சேர்ந்து உருவாக்கி வருகிறார் அட்லி. இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது. படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில்தான், ஒரு முக்கிய செய்தி வெளியே கசிந்திருக்கிறது.
ஹைதராபாத் மற்றும் மும்பை இடையே ராக்கா படத்தின் ஷூட்டிங் நடந்து வருகிறது. எனவே, அங்கும் இங்கும் சென்றுவர அல்லு அர்ஜூனுக்கு பிரைவேட் ஜெட்டை சன் பிக்சர்ஸ் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. ஆனால், அதை ஏற்க மறுத்து சாதாரண விமானத்திலேயே பயணம் செய்கிறாராம்.