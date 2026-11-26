4வது முறையாக அம்பிகாபதி இயக்குனரோடு இணையும் தனுஷ்.. புது பட அப்டேட்..
நடிகர் தனுஷ் தமிழில் மட்டுமே நடித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போதுதான் பாலிவுட்டிலிருந்து அவருக்கு பட வாய்ப்புகள் வந்தன. அதில் இயக்குனர் ஆனந்த் எல் ராய் சொன்ன கதை பிடித்து போக அம்பிகாபதி என்கிற படத்தில் தனுஷ் நடித்தார். இதுதான் தனுஷ் நடித்த முதல் ஹிந்தி திரைப்படம்.
இந்த திரைப்படம் ஹிந்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஆனந்த் எல் ராய் இயக்கத்தில் நடித்து வந்தார் தனுஷ். அம்பிகாபதி படத்திற்கு பின் கலாட்டா கல்யாணம், தேரே இஸ்க் மேன் ஆகிய படங்களில் தனுஷ் நடித்திருந்தார். இந்நிலையில்தான் நான்காவது முறையாக இந்த கூட்டணி மீண்டும் இணையவிருக்கிறது..
பீரியட் ஆக்சன் டிராமாவாக உருவாகும் இந்த படத்தின் பட வேலைகள் தற்போது வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. அடுத்த வருடம் படப்பிடிப்பு தொடங்கும் என சொல்லப்படுகிறது
. மூன்று படங்களில் வேலை செய்ததால் ஆனந்த் எல். ராயுடன் தனுஷ் நெருங்கி பழகிவிட்டார். அந்த நட்பின் அடிப்படையிலேயே தற்போது நான்காவது முறை அவர் ஆனந்த் எல்.ராய் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பீரியட் ஆக்சன் டிராமாவாக உருவாகும் இந்த படத்தின் பட வேலைகள் தற்போது வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. அடுத்த வருடம் படப்பிடிப்பு தொடங்கும் என சொல்லப்படுகிறது
. மூன்று படங்களில் வேலை செய்ததால் ஆனந்த் எல். ராயுடன் தனுஷ் நெருங்கி பழகிவிட்டார். அந்த நட்பின் அடிப்படையிலேயே தற்போது நான்காவது முறை அவர் ஆனந்த் எல்.ராய் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.