கர்நாடக மாநில சிருங்கேரி சாரதா பீடம் கோயிலுக்கு சென்ற த்ரிஷா.. அரசியலில் குதிப்பதற்கு முன் வழிபாடா?
நடிகை த்ரிஷா, கர்நாடக மாநிலம் சிக்கமகளூரு மாவட்டத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஆன்மீக தலமான சிருங்கேரி சாரதா பீடம் கோயிலுக்கு சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்துள்ளார்.
காசி தலத்திற்கு நிகரான சிறப்புகளை கொண்ட இக்கோயிலின் பிரமாண்ட ராஜகோபுரத்திற்கு முன்பு நின்றபடி எடுத்த புகைப்படத்தை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள அவர், அதற்கு DIVINE என தலைப்பிட்டுள்ளார். இந்த புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
ஏற்கனவே கடந்த ஆறு மாதங்களாக த்ரிஷா திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடக்கூடும் என தகவல்கள் உலா வந்த நிலையில், இந்த வார தொடக்கத்தில் திருநெல்வேலியில் அவரது பெயரில் 'இளைய புரட்சித் தலைவி த்ரிஷா பேரவை' தொடங்கப்பட்டது.
இத்தகைய சூழலில், அவர் சிருங்கேரி கோயிலுக்குச் சென்று வழிபட்டிருப்பது அவரது அரசியல் வருகைக்கான முன்னோட்டமா என்ற விவாதத்தை எழுப்பியுள்ளது. இருப்பினும், அவரது இந்த ஆன்மீக பயணத்திற்கும் அரசியல் நுழைவுக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை எனத்தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சி நடைபெற்று வரும் நிலையில், சினிமா பிரபலங்களின் அரசியல் நகர்வுகள் குறித்த பேச்சுகள் எப்போதும் கவனத்தை ஈர்க்கின்றன. தற்போதைய நிலையில் த்ரிஷா திரைப்பட பணிகளில் மட்டுமே தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.