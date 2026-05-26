Last Modified: Tuesday, 26 May 2026 (13:41 IST)

250 கோடி வசூலை தாண்டிய கருப்பு!.. சூர்யாவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட்!..


எஸ்.ஆர்.பிரபுவின் ட்ரீம் வாரியார் பிச்சர்ஸ் தயாரிப்பில் ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கியுள்ள திரைப்படம் கருப்பு. இந்த படத்தில் வழக்கறிஞராகவும், கருப்பண்ண சாமியாகவும் சூர்யா நடித்திருந்தார். நாட்டில் அநீதி ஏற்படும் போது அதை காக்க வந்த கருப்பண்ணசாமியாக சூர்யா இந்த படத்தில் அசுத்தலாக நடித்திருந்தார். இந்த படத்தின் கதாநாயகியாக திரிஷா நடிக்க ஆர்.ஜே.பாலாஜி வில்லனாக நடித்திருந்தார்..

இந்த திரைப்படம் கடந்த 15ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியானது.. வெளியான முதல் நாளிலிருந்து கருப்பு படத்திற்கு பாசிட்டிவான விமர்சனங்கள் வந்தன. சூர்யா ரசிகர்களுக்கு மட்டுமில்லாமல் பொதுவான ரசிகர்களுக்கும் இந்த படம் பிடித்திருந்தது. பல தியேட்டர்களில் கருப்பண்ணசாமி சாமி வரும் பாடல் வரும் காட்சியில் ஆண்களும், பெண்களுக்கும் சாமி வந்த சம்பவங்களும் நடந்தது.

ஒருபக்கம் இந்த படத்திற்கு நல்ல வசூலும் கிடைத்து வந்தது. தற்போது படம் வெளியாகி 10 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் கருப்பு திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 289 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. சூர்யாவின் சினிமா கெரியரிலேயே அதிக வசூல் செய்த படமாக கருப்பு படம் மாறியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

