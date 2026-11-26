ஆர்த்தி தொடர்ந்த வழக்கு!.. கெனிஷா நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக உத்தரவு
நடிகர் ரவி மோகன் கடந்த சில வருடங்களாகவே தனது மனைவி ஆர்த்தியை பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறார். கார்த்தியின் மீது ரவி பல புகார்களையும், ரவி மீது ஆர்த்தி பல புகார்களையும் கூறியிருந்தனர். தற்போது விவாகரத்து வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது.
ஒருபக்கம் ரவி மோகனுடன் பாடகி கெனிஷா என்பவர் நெருக்கமாக இருக்கிறார். அவர் தனது தோழியென ரவி மோகன் தொடர்ந்து கூறி வருகிறார். இந்நிலையில் ரவி மோகன் மனைவி ஆர்த்தி தொடர்ந்து அவதூறு வழக்கில் பாடகி கணேசா டிசம்பர் 3ம் தேதி நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவிட்டுள்ளது.
தன்னைப் பற்றி அவதூறாக சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவு வெளியிட்டதற்கு நஷ்ட ஈடாக கென்னிஷா தனக்கு ஒரு ஒரு கோடியே ஒரு லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் எனவும், ஏற்கனவே சமூக ஊடகங்களில் கெனிஷா வெளியிட்ட பதிவுகளை நீக்க உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் ஆர்த்தி மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார்.
தன்னைப் பற்றி அவதூறாக சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவு வெளியிட்டதற்கு நஷ்ட ஈடாக கென்னிஷா தனக்கு ஒரு ஒரு கோடியே ஒரு லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் எனவும், ஏற்கனவே சமூக ஊடகங்களில் கெனிஷா வெளியிட்ட பதிவுகளை நீக்க உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் ஆர்த்தி மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார்.